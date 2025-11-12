Csőbomba robbant Monorierdőn: féltékenységből akart végezni Pállal a sógora

Mint arról a Bors is írt, szombaton (november 8.) reggel rendőrök és mentősök szállták meg Monorierdőn, az általában nyugodt és csendes Barátság utca egy rövid szakaszát. A zsaruk egy családi ház körül sürögtek-forogtak, órákon át helyszíneltek. A helyiek azonnal az utcára tódultak. Hamarosan hátborzongató pletyka kapott szárnyra: az ott élő Pali bácsi kezében egy csőbomba robbanhatott fel.

A csőbomba Pál kezében robbant fel / Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Pál kezében robbant a csőbomba

A férfit a történtek után kórházba vitték, lapunknak akkor a helyiek elmondták, hogy 67 éves Pál keze és lába is megsérült a robbanásban, a helyszínről mentő vitte kórházba. Azt azonban senki nem tudta, vajon ki lehetett a titokzatos merénylő, ki akarhatta a közkedvelt férfi halálát? Annyit bizonyosan tudtak: a robbantó elmenekült, a zsaruk pedig keresték. Most, napokkal a történtek után fény derült a hátborzongató igazságra: kiderült, hogy a csőbombát odacsempésző fantom nem más volt, mint Pali bácsi sógora. A 66 éves férfi ravasz trükkel vette rá Pált arra, hogy kezébe vegye a bombát: egy eladó táblát és egy szatyrot akasztott a kerítésre.

Egy „eladó” táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel, egy 67 éves monorierdői nyugdíjas. Nem tudta, ki és mikor rakta oda, előző este nyomuk sem volt. A házba indult a batyuval, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant. Az áldozat súlyos kéz - és lábsérülést szenvedett

- közölte a Rendészeti Államtitkárság.

A férfi keze és lába repesztől sérült, az áldozat jelenleg is kórházban fekszik / Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Hozzátették, a robbantóról senki nem tudott semmit, így a helyi zsaruk minden erejükkel a merénylő nyomába eredtek. Hamarosan le is kapcsolták a férfi sógorát.

A Pest vármegyei rendőrség nyomozói még aznap rábukkantak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát. A célszemélyt a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el

- szögezték le. A férfit azóta letartóztatták, a sokkos helyiek pedig még most sem értik, mi vezethetett a korábban jóban lévő rokonok elmérgesedett viszonyához. Az ügyészség azonban tudni véli: a sógor haragját nem más, mint a féltékenység váltotta ki.

2025 tavaszán a két férfi között megromlott a kapcsolat, mert a gyanúsított azt feltételezte, hogy a sértett kapcsolatot szeretne létesíteni a feleségével. Ettől kezdve nem keresték egymás társaságát

- közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Azonban hiába a mosolyszünet, úgy tűnik, a sógor tavasz óta a bosszúra készült. November 7-én elérkezettnek látta az időt: magához vette az „eladó” feliratú táblát, amire sógora és felesége telefonszámát is ráírta, majd a beszerzett csőbombával együtt komótosan a házhoz ballagott: