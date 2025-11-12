Csőbomba robbant Monorierdőn: féltékenységből akart végezni Pállal a sógora

Mint arról a Bors is írt, szombaton (november 8.) reggel rendőrök és mentősök szállták meg Monorierdőn, az általában nyugodt és csendes Barátság utca egy rövid szakaszát. A zsaruk egy családi ház körül sürögtek-forogtak, órákon át helyszíneltek. A helyiek azonnal az utcára tódultak. Hamarosan hátborzongató pletyka kapott szárnyra: az ott élő Pali bácsi kezében egy csőbomba robbanhatott fel.
A férfit a történtek után kórházba vitték, lapunknak akkor a helyiek elmondták, hogy 67 éves Pál keze és lába is megsérült a robbanásban, a helyszínről mentő vitte kórházba. Azt azonban senki nem tudta, vajon ki lehetett a titokzatos merénylő, ki akarhatta a közkedvelt férfi halálát? Annyit bizonyosan tudtak: a robbantó elmenekült, a zsaruk pedig keresték. Most, napokkal a történtek után fény derült a hátborzongató igazságra: kiderült, hogy a csőbombát odacsempésző fantom nem más volt, mint Pali bácsi sógora. A 66 éves férfi ravasz trükkel vette rá Pált arra, hogy kezébe vegye a bombát: egy eladó táblát és egy szatyrot akasztott a kerítésre.
Egy „eladó” táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva november 8-án reggel, egy 67 éves monorierdői nyugdíjas. Nem tudta, ki és mikor rakta oda, előző este nyomuk sem volt. A házba indult a batyuval, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant. Az áldozat súlyos kéz - és lábsérülést szenvedett
- közölte a Rendészeti Államtitkárság.
Hozzátették, a robbantóról senki nem tudott semmit, így a helyi zsaruk minden erejükkel a merénylő nyomába eredtek. Hamarosan le is kapcsolták a férfi sógorát.
A Pest vármegyei rendőrség nyomozói még aznap rábukkantak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát. A célszemélyt a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el
- szögezték le. A férfit azóta letartóztatták, a sokkos helyiek pedig még most sem értik, mi vezethetett a korábban jóban lévő rokonok elmérgesedett viszonyához. Az ügyészség azonban tudni véli: a sógor haragját nem más, mint a féltékenység váltotta ki.
2025 tavaszán a két férfi között megromlott a kapcsolat, mert a gyanúsított azt feltételezte, hogy a sértett kapcsolatot szeretne létesíteni a feleségével. Ettől kezdve nem keresték egymás társaságát
- közölte a Budapest Környéki Törvényszék. Azonban hiába a mosolyszünet, úgy tűnik, a sógor tavasz óta a bosszúra készült. November 7-én elérkezettnek látta az időt: magához vette az „eladó” feliratú táblát, amire sógora és felesége telefonszámát is ráírta, majd a beszerzett csőbombával együtt komótosan a házhoz ballagott:
- Aznap a sértett felesége külföldön tartózkodott, így a sértett egyedül volt otthon. Este a gyanúsított a sértett házához hajtott, az „eladó” táblát a kocsibehajtó kapujához erősítette, míg a csőbombát egy szatyorba a kapura helyezte, majd távozott a helyszínről - magyarázták. A mentőket aztán maga, Pál és a szomszédok riadóztatták, lapunk úgy értesült, hogy a férfi állapota azóta is stabil, de súlyos: a lába és a keze is tele ment repesszel. Bár a repeszek egy részét már kiszedték a testéből, jelenleg is kórházban fekszik. Azt, hogy élve megúszta a bombás merényletet, csupán a szerencsének köszönheti.
Ha sértett az arcához, vagy a mellkasához emelte volna a szatyrot, súlyosabb, akár halálos sérüléseket is szenvedhetett volna
- hangsúlyozták. Bár a sógor azóta is tagad, a férfi rácsok mögött ül, a rendőrség előre kitervelt emberölés miatt nyomoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.