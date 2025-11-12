Csőbomba robbant Monorierdőn: a TEK hatalmas erőkkel vonult ki

Ahogy arról a Bors beszámolt, szombaton rendőrök lepték el Monorierdő egyik kis utcáját. Akkor még csak pletyka szinten lehetett tudni arról, hogy P. bácsinál bomba robbant. Mint kiderült, egy „eladó” táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva 2025. november 8-án reggel egy 67 éves monorierdői nyugdíjas - nem tudta, ki és mikor rakta oda, előző este nyomuk sem volt. A házba indult a batyuval, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant – az áldozat súlyos kéz és lábsérüléseket szenvedett.

A környéken senki nem volt, aki a szatyorról és annak kiakasztójáról bármi érdemlegeset tudott volna mondani. A Pest vármegyei rendőrség nyomozói - ennek ellenére - még aznap rábukkantak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát. A célszemélyt a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el.

A gyanúsított tagad. A rendőrség rendelkezésére álló bizonyítékok bűnösségére utalnak, amivel az ügyészség és a bíróság is egyetértett. Letartóztatásba került.