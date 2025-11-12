Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csőbomba robbant Monorierdőn: a TEK hatalmas erőkkel vonult ki

Monorierdő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 09:19
csőbombaTEK
Kék kockás köténykében fogták el a férfit, aki a gyanú szerint csőbombát robbantott.

Ahogy arról a Bors beszámolt, szombaton rendőrök lepték el Monorierdő egyik kis utcáját. Akkor még csak pletyka szinten lehetett tudni arról, hogy P. bácsinál bomba robbant. Mint kiderült, egy „eladó” táblát és egy sárga nejlon szatyrot talált háza kerítésére akasztva 2025. november 8-án reggel egy 67 éves monorierdői nyugdíjas - nem tudta, ki és mikor rakta oda, előző este nyomuk sem volt. A házba indult a batyuval, amikor az abban elhelyezett robbanószerkezet felrobbant – az áldozat súlyos kéz és lábsérüléseket szenvedett.

 

A környéken senki nem volt, aki a szatyorról és annak kiakasztójáról bármi érdemlegeset tudott volna mondani. A Pest vármegyei rendőrség nyomozói - ennek ellenére - még aznap rábukkantak az áldozat 66 éves sógorára, aki gyanújuk szerint legyártotta és elhelyezte a házi készítésű bombát. A célszemélyt a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogta el.

A gyanúsított tagad. A rendőrség rendelkezésére álló bizonyítékok bűnösségére utalnak, amivel az ügyészség és a bíróság is egyetértett. Letartóztatásba került.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu