Ezt látni kell: Felrobbantotta a netet a csepeli kohászok naptára

Ki ne látott volna már olyan – kimondottan hölgyek számára készült – falinaptárat, amelynek lapjain kőkemény fizikai munkát végző férfiak szerepelnek meló közben, vagy épp valamilyen munkaeszközzel pózolva. A tűzoltók, a nehézgépkezelők vagy akár a favágók után most újabb iparággal bővült a sor, miután a Csepeli Szerszámedző Kft. munkatársai is naptárral készülnek az új esztendőre. Nem is akármilyennel, ugyanis a csepeli kohászok úgy tartanak görbe tükröt a műfaj elé, ahogyan azt csak kevesen tudják!

A hölgyek is ráharaptak a csepeli kohászok naptárára, ahogyan ők is a naptárkészítésre.

Így született meg a csepeli kohászok naptára

A Csepeli Szerszámedző Kft. üzemvezetője, Somogyi János a naptár ötletgazdája. A mérnök végzettségű János a BORS kérdésére azt is elárulta, hogy mi inspirálta a naptár elkészítésében.



Feltettünk anno egy képet a Facebookra, amin az üzem munkatársaival közösen szerepeltünk eléggé autentikus környezetben, olajosan. Erre egy ismerősöm odakommentelt, hogy „ezért kár volt ennyit tanulni”, ha ilyen körülmények között kell dolgozni. Nem sokkal később azonban egy anyuka is hozzászólt, hogy ő bizony szereti az olajos testű pasikat. Innen jött az ötlet, hogy akkor csak azért is alapon csináljunk egy közös fotót, amin olajossal, munkaruhában pózolunk és rakjuk rá egy egyoldalas naptárra.

Mindez még 2023-ban történt, de akkora sikere volt a csepeli kohászok falinaptárának, hogy az 2024-ben már 12 oldalas formában jelent meg.



Fotós ismerősöktől hallottam, hogy külföldön csinálnak ilyen naptárakat 12 oldalas kiadásban rendőrök, tűzoltók meg egyéb jó testű férfiak. Hát, mi nem vagyunk azok, de ezen felbuzdulva mi is megcsináltuk az első 12 oldalas naptárunkat tavaly, az eladásokból származó bevételből pedig egy csepeli iskolát támogattunk – ha már egyszer »kár volt ezért ennyit tanulni.« Idén folytatjuk ezt a hagyományt és a naptárból származó bevétel a nyomdai költségek levonása után a szülőfalum Sirok általános iskolájának és egy másik csepeli oktatási intézménynek megy majd.

Idén már olyan jól sikerültek a naptár képei, hogy a Csepeli Szerszámedző Kft. bátran adja ajándékba a naptárat a cég üzleti partnereinek is!

Aki jótékonykodna és/vagy szeretne egy ilyen naptárat, annak nem kell mást tennie, mint jeleznie szándékát e-mailben a [email protected] címen. A jótékonykodás mellett amiatt is érdemes lehet berendelni a csepeli kohászok falinaptárát, mert – ahogy János is mondja –

a „modellek” az elmúlt években együtt fejlődtek a fotósokkal, azaz Bánki Attilával és Józsa Lászlóval.

Ennek köszönhetően az idei naptár már olyan színvonalas, hogy bátran adják ajándékba a cég hűséges partnereinek is. Tavaly egyébként a naptárból származó bevételekből egy 500 ezer forintos okostáblát vásároltak az egyik csepeli oktatási intézménynek.