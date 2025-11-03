Cikinek érezte, ezért nem ment orvoshoz a tinilány: egy gyilkos kór örökre megváltoztatta az életét

Cikinek érezte az elsőként megjelenő tüneteket tinédzserkorában egy fiatal nő, akinek ma már a meddőséggel kell megküzdenie. Évekig tartó kezeléseken vett részt, amely nem csak a szervezetét, de a lelkét is megviselte.

Cikinek érezte a tüneteit a fiatal lány, így nem szólt arról, hogy baj van Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Cikinek érezte a tüneteit, ezért nem szólt senkinek

A brit Ellie Waters-Barnes mindössze tizennégy éves volt, amikor egy apró csomót vett észre a bal farpofáján. Zavarban volt, ezért hét hónapig nem szólt senkinek, ám mire elmondta a szüleinek, a csomó már egy egész tenyérnyi daganattá nőtt. 2015-ben derült ki, hogy Ellie-nél a rendkívül ritka lágyrészrákot, a rhabdomyosarcomát diagnosztizálták, amely ekkorra már a negyedik stádiumban járt – olvasható a Mirror cikkében.

A rák a medence környékén fejlődött ki, ezért a kemoterápia és a sugárkezelés is erre a területre irányult. A kezelések megmentették az életét, de súlyos következményekkel jártak: károsították a petefészkét és a hormonháztartását, így Ellie szervezete nem tudta befejezni a pubertáskort. Tizenöt éves korában orvosai közölték vele, hogy korai menopauzában szenved és nem lehet gyermeke.

„Olyan volt, mintha egy nyolcvanéves testében rekedtem volna” – mondja ma, kilenc évvel később.

De akkoriban csak a túlélés számított. Nem érdekelt, milyen állapotban maradok, csak életben akartam maradni.

A tinédzser évei azonban gyökeresen megváltoztak. Míg barátnői fiúkról, hormonokról és első menstruációról beszélgettek, ő a kimerültséggel, a hőhullámokkal és önbizalomhiánnyal küzdött. „Mindig úgy éreztem, kevésbé vagyok nő. Nem fejlődtem úgy, mint a többiek, és azt hittem, senki sem fog vonzónak látni.” A kezelések után sem tért vissza a menstruációja, ezért hormonpótló terápiát kapott, ám évekig alacsony dózisban adták a gyógyszereit. Fáradtság, izomfájdalmak, szárazság és koncentrációs zavarok gyötörték. A pandémia idején, amikor az iskolai vizsgáit törölték, maga kezdett utánajárni, mi történik a testével. Végül egy magánorvosi konzultáció során talált rá a megfelelő hormonpótlásra – két héten belül jelentősen jobban érezte magát.