Sokkoló pillanat: egy férfi azonnal elhagyta várandós párját, amint megtudta, milyen nemű babát hord a szíve alatt – videó

Magára hagyta várandós párját egy férfi, miután nem olyan nemű gyermeket várnak, mint amiben ő reménykedett. Az édesanya most segítségre szorul egyedül kell felnevelnie születendő gyermekét.

Kislányt hord a szíve alatt, ezért magára hagyta a gyermeke apja

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Magára hagyta, mert kislányt várnak

A várandósság egyik legizgalmasabb pillanata, amikor kiderülhet a születendő gyermek neme. Sokan videóra veszik azt a pillanatot, amikor kiderül, hogy milyen nemű gyermeket hord az édesanya a szíve alatt. Nem volt ez másként Aaliyah Soto setében sem, aki azt hitte élete egyik legszebb pillanatát fogja átélni egy különleges intim pillanatban. A TikTokra feltöltött videón Aaliyah és párja egy fehér cukormázzal bevont tortát tartanak a kezükben, amelynek belsejében a gyermek nemét jelző szín található, ez esetben rózsaszín volt a töltelék, tehát Aaliyah kislányt hord a szíve alatt, aki láthatóan nagyon örül, ezt azonban nem lehet elmondani párjáról, aki megvetéssel nézett a nőre, amiért kislányt vár. A férfi végül kisétált a videóból, a nő pedig most segítségre szorul, ugyanis magára maradt, egyedül kell felnevelnie a kislányát.

A sokkoló videó természetesen vírusként terjed a TikTokon: 6 nappal a feltöltés után 69 millió megtekintésnél és 6.6 millió lájknál tart. Mondanunk sem kell, hogy milyen sokan fejezték ki véleményüket a videó alatt a kommentszekcióban, szinte mindenki a nő mellet áll, mondván milyen férfi az, aki emiatt elsétál.

Miért szervezel babaváró bulit, ha tudod nem leszel megelégedve az eredménnyel?

- írta az egyik kommentelő. Egy másik úgy véli, hogy „Úgy csinál, mintha nem az ő hibája lenne.”

„Azért felfogja, hogy ő is részese annak, hogy kislánya lesz?” - írta a harmadik. Mindezek mellett rengetegen együttérzésüket fejezik ki a nővel, és bíztatták, hogy mindkettőjük számára ez lett a legjobb végkifejlet - olvasható a The Sun cikkében.