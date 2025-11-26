Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló pillanat: egy férfi azonnal elhagyta várandós párját, amint megtudta, milyen nemű babát hord a szíve alatt – videó

várandós
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 14:00
TikTokédesanya
Minden szülő számára hatalmas izgalmat rejt a születendő gyermek neme. Egy férfi azonban pont emiatt hagyta magára a várandós párját.

Magára hagyta várandós párját egy férfi, miután nem olyan nemű gyermeket várnak, mint amiben ő reménykedett. Az édesanya most segítségre szorul egyedül kell felnevelnie születendő gyermekét.

Kislányt hord a szíve alatt, ezért magára hagyta a gyermeke apja.
Kislányt hord a szíve alatt, ezért magára hagyta a gyermeke apja
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Magára hagyta, mert kislányt várnak

A várandósság egyik legizgalmasabb pillanata, amikor kiderülhet a születendő gyermek neme. Sokan videóra veszik azt a pillanatot, amikor kiderül, hogy milyen nemű gyermeket hord az édesanya a szíve alatt. Nem volt ez másként Aaliyah Soto setében sem, aki azt hitte élete egyik legszebb pillanatát fogja átélni egy különleges intim pillanatban. A TikTokra feltöltött videón Aaliyah és párja egy fehér cukormázzal bevont tortát tartanak a kezükben, amelynek belsejében a gyermek nemét jelző szín található, ez esetben rózsaszín volt a töltelék, tehát Aaliyah kislányt hord a szíve alatt, aki láthatóan nagyon örül, ezt azonban nem lehet elmondani párjáról, aki megvetéssel nézett a nőre, amiért kislányt vár. A férfi végül kisétált a videóból, a nő pedig most segítségre szorul, ugyanis magára maradt, egyedül kell felnevelnie a kislányát.

A sokkoló videó természetesen vírusként terjed a TikTokon: 6 nappal a feltöltés után 69 millió megtekintésnél és 6.6 millió lájknál tart. Mondanunk sem kell, hogy milyen sokan fejezték ki véleményüket a videó alatt a kommentszekcióban, szinte mindenki a nő mellet áll, mondván milyen férfi az, aki emiatt elsétál.

Miért szervezel babaváró bulit, ha tudod nem leszel megelégedve az eredménnyel?

- írta az egyik kommentelő. Egy másik úgy véli, hogy „Úgy csinál, mintha nem az ő hibája lenne.” 
Azért felfogja, hogy ő is részese annak, hogy kislánya lesz?” - írta a harmadik. Mindezek mellett rengetegen együttérzésüket fejezik ki a nővel, és bíztatták, hogy mindkettőjük számára ez lett a legjobb végkifejlet - olvasható a The Sun cikkében.

@yk.liyahm Registry in bio! Any support would help! Doing this journey alone is hard but with love & support, it goes a long way! #pregnant #baby #Love #babygirl #genderreveal ♬ som original - Músicas Legendadas

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu