Meghasad a szív: Meghalt az imádott apa, órákkal a karácsonyi ünneplés előtt - az ok borzalmas

Kevés szívszorítóbb pillanat létezik annál, mint amikor egy család minden erejével igyekszik előrehozni az ünnepet, hogy még egyszer együtt lehessenek, és a sors még ezt az utolsó közös alkalmat is elragadja. A 40 éves skót édesapa, Grant Hardie hosszú hónapok óta küzdött a vastagbélrákkal, amelyről szeptemberben derült ki, hogy már nem gyógyítható. Mire november végére ért a család, Grant állapota hirtelen omlott össze.
A család úgy döntött, előrehozzák a karácsonyt, hogy Susan, Grant felesége, és 10 éves lányuk, Autumn még egy utolsó ünnepet tölthessenek vele a hospice ágya mellett. Ünnepi pulóverekkel, ajándékokkal és minden erejükkel próbáltak egy kis fényt csempészni a fájdalmas napok közé.
Grant azonban már nem élhette meg. Szombat éjjel, néhány órával a tervezett ünneplés előtt elhunyt. A környékbeliek még aznap délután lepték meg Autumnt: Mikulás érkezett ajándékokkal, hogy egy pillanatra feledtesse vele édesapja állapotát. Mire azonban a meglepetés véget ért, Susan már tudta, hogy a másnapra tervezett közös ünnep soha nem valósulhat meg.
„Grant a lelki társam volt, és mindig az marad. Autumn most az erőm forrása. A szeretet, amit kaptunk a barátoktól, szomszédoktól és kollégáktól, felbecsülhetetlen”
– mondta Susan megtörten.
Grant áprilisban fordult orvoshoz, miután vért talált a székletében. Először vakbélproblémára gyanakodtak, majd később közölték vele: előrehaladott, gyógyíthatatlan rák támadta meg a vastagbelét és a gát környékét. Állapota végül odáig romlott, hogy kommunikálni sem tudott szeretteivel.
Susan most mindent megtesz, hogy Autumn számára a közelgő ünnepek mégis tartogassanak némi melegséget és reményt. A közösség gyűjtést indított, hogy segítsenek a családnak minél több maradandó, szeretettel teli emléket teremteni ebben a nehéz időszakban, írja Mirror.
