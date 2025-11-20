"Életem legjobb formájában voltam." – furcsa anyajegyet vett észre, ekkor már tűzként terjedt a rák az anyuka testében

A 28 éves Hillary Castenada éppen élete legjobb formájában volt, amikor egy fején lévő kis anyajegyből sokkoló diagnózis lett.

Hajvonalán lévő anyajegyét furcsálta, halálos rákkal kűzd most a kétgyermekes anyuka

A kétgyermekes anyuka tudta nélkül melanómával küzdött, amely ekkorra már a fején, a nyirokcsomóin és a tüdején is elterjedt.

A most 32 éves Castenada kezelésinek több fájdalmas mellékhatása is van. Arcának egyik fele jelenleg fel van duzzadva, pedig a Kansasban élő anyuka teljesen egészségesnek érezte magát a diagnózisa előtt.

Nem voltak komoly egészségügyi problémáim, 28 éves voltam, és életem legjobb formájában.

Férje, Gerardo és ő 2019-ben vették észre, hogy valami nincs rendben, amikor a hajvonalánál egy csúnya anyajegyet találtak. Nem gondoltak rosszra, így a rutin bőrgyógyászati vizsgálatánál megkérte orvosát, távolítsa el.

Két héten belül az anyajegy teljesen visszanőtt, ekkor érezte Castenada, hogy valami nincsen rendben. Orvosa azonban 2021 áprilisáig nem tervezett semmit tenni ellene.

Rossz előérzetem volt, de az orvosnak eszébe sem jutott biopsziát csinálni, mivel ugyanúgy nézett ki, mint korábban, így beleegyeztem abba, amit gondoltak.

Kiderült, hogy anyajegye egy halálos rák jele

2021 októberében került sor a biopsziára, amelynek eredményét két hét után kapta meg, a diagnózisával együtt.

Azonnal rákerestem a Google-on, és elkezdtem mindent kutatni a melanómával kapcsolatban, beleértve a környékemen élő orvosokat is, miközben a kisgyerekeim játszottak körülöttem.

Castenada arcáról ezután több furcsa anyajegyet is eltávolítottak, majd immunterápiát kapott, de ez még csak a kezdet volt. A fejbőrén is terjedni kezdett a melanóma, és a nyirokcsomói is duzzadni kezdtek, ezért azonnal onkológusához fordult.

Miután a tüdejében is daganatot találtak, az anyuka T-sejtes kezelést kapott, amitől szinte mindene feldagadt.

Odáig fajult a helyzet, hogy a bal szemem teljesen bedagadt, a nyakam pedig tele lett folyadékkal. A bal fülemből és a bőrömből is folyadék folyt a duzzanat miatt. A fájdalom elviselhetetlen volt.

Most végre nem érez annyi fájdalmat, mint amit évek óta folyamatosan érzett, és gyerekeihez is közelebb mehet, mióta a kezelései véget értek- írja a The U.S. Sun.