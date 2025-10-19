„Senki sincs egyedül” - megsérült és elhunyt rendvédelmi dolgozók családjának szervez jótékonysági gálát a BRSE

Október 25-én újra életre kel a küzdelem és az összefogás szelleme a Riz Levente Sportarénában: ekkor rendezik meg a III. Police Fight Challenge jótékonysági küzdősport-gálát, amelyen hazai és nemzetközi rendvédelmi sportolók lépnek szorítóba – mindazokért, akik szolgálat közben sérültek meg, vagy életüket áldozták. A rendezvény teljes bevétele a Szolgálat-Teljesítés Közben Közhasznú Alapítványt illeti meg. Mátyás Zsolt, a szervezet alapítója a Borsnak elárulta, számára ez az esemény jóval több, mint egy sportgála – ez egy szívből jövő küldetés. Édesapaként ő is elveszítette gyermekét. Fia, Mátyás Balázs Tamás hét évvel ezelőtt szolgálatteljesítés közben egy közlekedési balesetben életét vesztette. Az áldozat vétlen volt.
“Ez az egész a fiam halálából indult. Felmerült bennünk, hogy kellene egy olyan alapítvány, ami a rendőröknek, mentősöknek, tűzoltóknak segít – azoknak, akik szolgálat közben megsérülnek, vagy akár életüket is vesztik. Aztán összetalálkoztunk dr. Borbély Zoltánnal, aki az egyik legjobb ügyvéd Magyarországon, és neki van egy csapata is. Ő találta ki az alapítvány nevét is. Így született meg az ötlet, és azóta már húsz embernek tudtunk segíteni”
– meséli meghatottan.
A gála mögött a BRSE (Budapesti Rendészeti Sportegyesület) áll, és az egész kezdeményezés Mucsi Sándor BRFK-s kiképzőtiszt ötlete volt.
“Három évvel ezelőtt gondolt egy nagyot: miért ne lehetne egy jótékonysági küzdősport-gálát szervezni? Akkor még nem is ismertük egymást, de amikor megtudta, hogy van egy ilyen alapítványunk, megkeresett azzal, hogy kapcsoljuk össze az ő rendezvényét a jótékonysággal.”
Vállalkozók, sportolók, ismert közéleti személyek és önkéntesek dolgoznak azon, hogy a Police Fight Challenge minden évben színvonalas és emberi maradjon. A rendezvény Fővédnöke dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere.
“Sokan segítenek nekünk teljesen ingyen. Például a hangosítást is szinte jelképesen biztosítják, és Borbély Zoli is ott van közöttünk, ő az egyik szakmai szpíker a rendezvényen. Emellett Erdei Zsolt "Madár" , Kovács István, Kokó és a Magyar Ökölvívó Szövetség is mellénk állt, ők szerződésben állnak a BRSE-vel. Több neves sportegyesülettel is együttműködünk, és olyan ismert emberek támogatnak minket, mint Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó, a háromszoros világbajnok és olimpiai ezüstérmes birkózó, Komáromi Tibor vagy a négyszeres világbajnok asztaliteniszező, Jónyer István. Tavaly még Istenes Bence is kilátogatott – szóval valóban sok elismert ember áll mögöttünk.”
A III. Police Fight Challenge-t idén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban rendezik meg, a gálát pedig élőben közvetítik New Yorkba is.
“A New York-i rendőrök most is nagy erőkkel készülnek. A program részeként elvisszük őket a Parlamentbe, és külön kérésük volt, hogy szeretnének találkozni árva és félárva rendőrgyerekekkel, akikkel másnap közösen fognak sportolni. Ezután ellátogatunk a Mátyás Balázs Tamás térre is, amit a fiamról neveztek el – Magyarországon ez az első tér, amit rendőrről neveztek el. Számomra ez rendkívül személyes és megható pillanat lesz”
– mondja elérzékenyülten Zsolt.
A jótékonysági sportrendezvény főmérkőzése Miki Szokola magyar származású amerikai rendőrségi kiképző, kick-boxoló és Szili István „Spártai” profi ökölvívó világbajnok közt zajlik majd le.
Az aréna 1200 fő befogadására alkalmas, és a cél, hogy teljesen megteljen azokkal, akik támogatni szeretnék az egyenruhás hősöket és családjaikat. A szervezők külön meghívást küldenek azoknak, akiket az alapítvány eddig segített, valamint árva és félárva gyerekeket is vendégül látnak – mert ahogy Zsolt fogalmaz:
"Ez a gála az összetartozásról szól. Arról, hogy senki sincs egyedül, ha bajba kerül."
A szervezők várják mindazokat a Riz Levente Sportarénában 2025. október 25-én, akinek fontos az egyenruhások támogatása. Kapunyitás: 15:00, nyitó mérkőzés: 15:45.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.