Egy darabka fény mindenkinek – Az oxigén hiányos Szintike idén is adventi koszorúkat készít

Az ünnepi készülődés sokak számára a meghittségről, a várakozás csendjéről szól. Szintike számára azonban ennél sokkal többet jelent: minden egyes koszorúval egy darabka szeretetet, hitet és reményt küld a világnak. Súlyos sérülései ellenére idén is lelkesen és nagy odaadással készíti az adventi díszeket, miközben közeledik a 20. születésnapja és egy jótékonysági koncert, amire hatalmas izgalommal készül.

„Egy kis fény mindenkinek jár” – Szinti súlyos sérülései ellenére is reményt ad az ünnepekben. Így készíti Szinti az adventi koszorúit! (Fotó: Olvasói)

Szinti kétszer is meghalt édesanyja kezei között – most adventi koszorúkat készít!

Szinti koszorúi régóta nem csupán ünnepi dekorációk: a küzdeni akarás, a szeretet és a közösség iránti hálája kézzel fogható bizonyítékai. Ahogy advent első vasárnapja közeleg, mindössze pár nap választ el bennünket attól, hogy együtt meggyújtsuk az első gyertyát – és Szinti szeretné, ha addig minél több otthonba eljuthatna egy kis fény tőle.

A család megható üzenetben fordult a barátokhoz, ismerősökhöz és mindazokhoz, akik segíteni szeretnének:

Kedves barátaim, ismerőseim! Már egy megosztás is segít. Pár nap és gyertyagyújtás Szinti kicsit szomorú, mert a befolyó összeg az övé lenne. Bízunk benne, hogy nektek is tetszenek ezek a szépségek, és egy kicsit mi is ott lehetünk veletek ezen a szép ünnepen. Segítséggel, de annál nagyobb szeretettel szeretnénk eladni ezeket a szépségeket. Személyesen a 10. kerületben vehető át, de tudom futározni is, utalás után.

– írja Szinti anyukája a Facebookon.

Szintike története évekkel ezelőtt járta be az országot. Csecsemőként kétszer esett át bölcsőhalálon, és mindkét alkalommal újra kellett éleszteni. Az édesanya, Bíró Evelina könnyek között mesélte el:

Szinti egészségesen született, de kétszer is meghalt a kezemben. Hároméves koráig teljesen magatehetetlen volt, 75%-os fogyatékosként szerepelt az agykárosodás miatt. Azóta két őssejtes beavatkozáson vagyunk túl. Szinti hihetetlenül sokat fejlődött – mert soha nem adtuk fel

– meséli Evelina Szintike anyukája.

A koszorúkészítés három éve kezdődött, terápiás céllal, hogy fejlődjön Szinti finommozgása. Azóta nemcsak díszek születnek, hanem valódi kis csodák is: minden egyes koszorú egy újabb lépés a fejlődés felé.