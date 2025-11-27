Egy darabka fény mindenkinek – Az oxigén hiányos Szintike idén is adventi koszorúkat készít

Az ünnepi készülődés sokak számára a meghittségről, a várakozás csendjéről szól. Szintike számára azonban ennél sokkal többet jelent: minden egyes koszorúval egy darabka szeretetet, hitet és reményt küld a világnak. Súlyos sérülései ellenére idén is lelkesen és nagy odaadással készíti az adventi díszeket, miközben közeledik a 20. születésnapja és egy jótékonysági koncert, amire hatalmas izgalommal készül.
Szinti koszorúi régóta nem csupán ünnepi dekorációk: a küzdeni akarás, a szeretet és a közösség iránti hálája kézzel fogható bizonyítékai. Ahogy advent első vasárnapja közeleg, mindössze pár nap választ el bennünket attól, hogy együtt meggyújtsuk az első gyertyát – és Szinti szeretné, ha addig minél több otthonba eljuthatna egy kis fény tőle.
A család megható üzenetben fordult a barátokhoz, ismerősökhöz és mindazokhoz, akik segíteni szeretnének:
Kedves barátaim, ismerőseim! Már egy megosztás is segít. Pár nap és gyertyagyújtás Szinti kicsit szomorú, mert a befolyó összeg az övé lenne. Bízunk benne, hogy nektek is tetszenek ezek a szépségek, és egy kicsit mi is ott lehetünk veletek ezen a szép ünnepen. Segítséggel, de annál nagyobb szeretettel szeretnénk eladni ezeket a szépségeket. Személyesen a 10. kerületben vehető át, de tudom futározni is, utalás után.
– írja Szinti anyukája a Facebookon.
Szintike története évekkel ezelőtt járta be az országot. Csecsemőként kétszer esett át bölcsőhalálon, és mindkét alkalommal újra kellett éleszteni. Az édesanya, Bíró Evelina könnyek között mesélte el:
Szinti egészségesen született, de kétszer is meghalt a kezemben. Hároméves koráig teljesen magatehetetlen volt, 75%-os fogyatékosként szerepelt az agykárosodás miatt. Azóta két őssejtes beavatkozáson vagyunk túl. Szinti hihetetlenül sokat fejlődött – mert soha nem adtuk fel
– meséli Evelina Szintike anyukája.
A koszorúkészítés három éve kezdődött, terápiás céllal, hogy fejlődjön Szinti finommozgása. Azóta nemcsak díszek születnek, hanem valódi kis csodák is: minden egyes koszorú egy újabb lépés a fejlődés felé.
Szintike története sokak szívét megérinti. Minden koszorú, minden apró támogatás, minden megosztás hozzájárul ahhoz, hogy a lány fájdalmai csökkenjenek, és hogy továbbra is töretlen hittel készíthesse el az ünnep legszebb díszeit. Ahogy közeledik advent első vasárnapja, Szinti azt üzeni mindenkinek: egy kis fénynek is helye van minden otthonban – és minden szívben.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.