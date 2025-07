Már gyerekkoromban is voltak pánikrohamaim, de amikor Szindikém megszületett és kétszer is meghalt a kezemben, akkor hihetetlenül erősnek kellett lennem. Aztán, amikor hároméves lett Szinti, idegösszeomlást kaptam. Szerencsére három nap alatt túljutottam rajta, mert tudtam, hogy tovább kell mennem Szintiért. Azóta többször is visszatértek a pánikrohamok, amelyeket forróság, hőhullámok és szédülés kísérnek. Szerencsére ezek általában három perc alatt elmúlnak, mert folyamatosan dolgozom magamon, fejlesztem magam. Mindezek ellenére túl vagyunk már három műtéten, két őssejt-beültetésen, és egy kilenc és fél órás gerincműtéten, amely ráadásul a Covid időszakában zajlott. Volt olyan időszak, amikor Szintinek naponta akár 18 epilepsziás rohama is volt, mellette ülve aludtam, tízféle gyógyszert szedett. Hinnem kellett benne, mert ha feladtam volna Szintikém is feladja