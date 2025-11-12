Igazi rémálom: 2000 pókkal élt együtt egy család öt éven át

Azonban miközben a kutatók számolták és befogták a kúszó-mászókat, valami különös dologra lettek figyelmesek az emberi lakókkal kapcsolatban: úgy tűnt, hogy a pókok és az emberek kerülgették egymást. Ami még figyelemre méltóbb, hogy az öt év alatt egyik lakó sem szenvedett egyetlen pókcsípést sem.

2 000 barna magányospók mellett élt a család / Fotó: Pexels illusztráció

Egy család öt évig élt több ezer mérges pókkal

A barna magányospókok mérgezőek, de csípésük általában csak hólyagosodást vagy duzzanatot okoz, amely körülbelül egy hét alatt elmúlik. Ha ez a faj megtelepszik egy ingatlanban, rendkívül nehéz eltávolítani, mivel sok időt tölt elbújva a bútorokban, apró repedésekben és sarkokban, amelyek gyakran elkerülik az ember figyelmét.

Ezek a pókok hónapokig képesek élelem nélkül is túlélni, és a nőstényeknek elegendő egyszer párosodniuk, hogy egész életük során folyamatosan szaporodjanak.

A kansasi család csak 2001-ben jött rá, hogy a házukat pókokkal osztják meg, habár már öt és fél éve laktak ott. Kezdetben azt hitték, ártalmatlan rovarokkal van dolguk, de a kártevőirtás egy sötétebb valóságot fedett fel: a rettegett barna magányospókok elszaporodtak az ingatlanban.

A ház megszabadítására a tudósok három hónapon át tartó küldetésbe kezdtek, éjszakánként dolgozva a pókok befogásán. Míg egyeseket meg kellett ölni, hogy ne szökjenek el, a legtöbbet élve fogták be. Hat hónap alatt összesen 2 055 pók került elő.

Annak ellenére, hogy a kansasi házban konzervatív becslés szerint 400 mérgezésre képes barna magányospók élt (a befogott pókok körülbelül 20%-a), a lakók nem szenvedtek mérgezést

- írta a Journal of Medical Entomology folyóiratban megjelent tanulmány. Hozzátették, hogy a magányospókok csípéseit gyakran tévesen diagnosztizálják, és a csípés súlyosságát túlbecsülik.

A kutatócsoport egy chilei hasonló felmérésre hivatkozott, amelyben egy másik család százával élt pókok között, szintén csípés nélkül. Azt a következtetést vonták le, hogy az orvosok gyakran tévesen pókok csípéseként diagnosztizálják a bőrelváltozásokat - számolt be róla az Express.