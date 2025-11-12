Igazi rémálom: 2000 pókkal élt együtt egy család öt éven át

Azonban miközben a kutatók számolták és befogták a kúszó-mászókat, valami különös dologra lettek figyelmesek az emberi lakókkal kapcsolatban: úgy tűnt, hogy a pókok és az emberek kerülgették egymást. Ami még figyelemre méltóbb, hogy az öt év alatt egyik lakó sem szenvedett egyetlen pókcsípést sem.
A barna magányospókok mérgezőek, de csípésük általában csak hólyagosodást vagy duzzanatot okoz, amely körülbelül egy hét alatt elmúlik. Ha ez a faj megtelepszik egy ingatlanban, rendkívül nehéz eltávolítani, mivel sok időt tölt elbújva a bútorokban, apró repedésekben és sarkokban, amelyek gyakran elkerülik az ember figyelmét.
Ezek a pókok hónapokig képesek élelem nélkül is túlélni, és a nőstényeknek elegendő egyszer párosodniuk, hogy egész életük során folyamatosan szaporodjanak.
A kansasi család csak 2001-ben jött rá, hogy a házukat pókokkal osztják meg, habár már öt és fél éve laktak ott. Kezdetben azt hitték, ártalmatlan rovarokkal van dolguk, de a kártevőirtás egy sötétebb valóságot fedett fel: a rettegett barna magányospókok elszaporodtak az ingatlanban.
A ház megszabadítására a tudósok három hónapon át tartó küldetésbe kezdtek, éjszakánként dolgozva a pókok befogásán. Míg egyeseket meg kellett ölni, hogy ne szökjenek el, a legtöbbet élve fogták be. Hat hónap alatt összesen 2 055 pók került elő.
Annak ellenére, hogy a kansasi házban konzervatív becslés szerint 400 mérgezésre képes barna magányospók élt (a befogott pókok körülbelül 20%-a), a lakók nem szenvedtek mérgezést
- írta a Journal of Medical Entomology folyóiratban megjelent tanulmány. Hozzátették, hogy a magányospókok csípéseit gyakran tévesen diagnosztizálják, és a csípés súlyosságát túlbecsülik.
A kutatócsoport egy chilei hasonló felmérésre hivatkozott, amelyben egy másik család százával élt pókok között, szintén csípés nélkül. Azt a következtetést vonták le, hogy az orvosok gyakran tévesen pókok csípéseként diagnosztizálják a bőrelváltozásokat - számolt be róla az Express.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.