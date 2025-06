Horrorbaleset Gödöllőn: zebrán, édesanyjával együtt gázolták el a kislányt

Rendkívül súlyos balesethez riasztották a mentőket Gödöllőre, ahol egy édesanyát és tízéves kislányát gázolta el egy autós szombaton. Az asszony és a gyermek épp át akartak kelni az úttesten, egy zebránál. Egy autós meg is állt, ők pedig elindultak, ekkor azonban egy idős férfi lassítás nélkül elütötte őket a kétsávos úton. A nyugdíjas gázoló később arról beszélt: nem látta, hogy jön valaki a zebrán. Az anyát és lányát kórházba szállították, a Tények információi szerint mindketten súlyosan megsérültek, agyrázkódásuk lett és több csontjuk is eltört. A helyiek szerint egyébként rendkívül veszélyes az útszakasz és az átkelő is.