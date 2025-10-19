Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Vízilovat nevelt fiaként, cafatokra tépte gazdáját a veszélyes állat

viziló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 12:30
háziállattragédia
A farm dolgozója úgy nevelte Humphrey-t, mintha a saját fia lenne.
Humphrey-t, a vízilovat, Marius Els nevelte fel a dél-afrikai farmján, és teljes szívéből megbízott benne, mintha csak a saját gyermeke lett volna. Az elkötelezett állatbarát még egy hatalmas tavat is építtetett a birtokán, hogy kedvence a természetes környezetéhez hasonlóban élhessen.

Vízilovat nevet fiaként Marius Els, csúnyán megbánta
Vízilovat nevet fiaként Marius Els, csúnyán megbánta (fotó: When Animals Attack / YouTube)

Humphrey-t csecsemőként mentették ki egy árvízből, és amikor túl nagyra nőtt eredeti gondozói számára, Marius befogadta őt. Megtanította evezni emberek mellett, etette, sőt még a fogmosásában is segített. A volt hadsereg-őrnagy így nyilatkozott:

Humphrey olyan számomra, mint a fiam. Pont olyan, mint egy ember. Van egy kapcsolat köztem és Humphrey között, amit egyesek nem értenek.

Marius annyira biztonságban érezte magát a víziló közelében, hogy még az 1,2 tonnás állat hátán is készült róla fénykép. Ennek ellenére mindig elismerte, hogy tisztában van az esetleges veszélyekkel.

A vízilovak ugyanis a Föld egyik legveszélyesebb állatai közé tartoznak: évente mintegy 500 ember haláláért felelősek, ezzel a legveszélyesebb szárazföldi emlősök közé sorolhatók.

Többen is figyelmeztették, de nem adta fel a vízilovat

Humphrey gazdája ellen fordulása előtt már több figyelmeztető jel is utalt agressziójára. Marius felesége, Louise is óvatosságra intette a férjét a kiszámíthatatlan állattal kapcsolatban. 

Egy kicsit veszélyes, de teljes szívemből bízom benne, hogy senkinek sem fog ártani. Tudok vele úszni, bemegyek a vízbe. Megengedi, hogy felszálljak a hátára, és úgy lovagolok rajta, mint egy lovon

- mondta korábban Marius.

Végül 2011 novemberében következett be a tragédia. Humphrey megtámadta és halálra marcangolta gazdáját. A férfi holttestét a farm folyójában találták meg, éppen ott, ahol évekkel korábban megmentette a vízilovat.

A testet súlyos harapásnyomok és egyéb borzalmas sérülések borították. A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni: Marius halott volt - írja a Daily Star.

 

