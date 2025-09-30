„Csak ünnepelni szerettünk volna” – két gyermek maradt árván, miután az édesanyjukat megölték szülinapi utazása alatt

Egy családi ünneplés szörnyű tragédiába torkollott, amikor egy kétgyermekes édesanyát megöltek születésnapi utazása alatt.

Az édesanya váratlan halálával két gyermek maradt árván (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Összeszólalkozásba keveredett az édesanya, majd fegyverrel lőttek rá

Jessica Williamst rá kellett beszélni, hogy gyermekeit otthon hagyva ünnepelje 33. születésnapját. Végül úgy döntött, hogy rövid utazásra indul két testvérével, édesanyjával és néhány más családtagjával. Az édesanya utoljára még örömmel posztolt közösségi média oldalán arról, hogy szülinapja csak róla fog szólni, mielőtt Louisianába repült volna.

A csoport New Orleansba utazott egy hétvégi kiruccanásra. Azonban bekövetkezett az elképzelhetetlen, ugyanis Jessica egy kora reggeli, elszabadult utcai lövöldözés áldozata lett.

Unokatestvére, Kardajia Wells elárulta, hogy Jessica pénteken utazott New Orleansba a családdal, és vasárnap, születésnapja napján, tértek volna haza.

Az volt a cél, hogy megünnepeljük őt és az unokatestvéremet, aki most végzett az egyetemen, így mindkettejüket szerettük volna ünnepelni.

Elmondása szerint vasárnap hajnali 2 óra körül éppen visszafelé tartottak a hotelbe a francia negyedben eltöltött este után, amikor két férfi összeszólalkozott.

Nem gondoltuk, hogy előkerülnek fegyverek is, hiszen nagy tömeg volt körülöttük

- számolt be a végzetes fordulatról Kardajia.

A New Orleans-i rendőrség szerint a vita tűzpárbajjá fajult a Bourbon Streeten. A golyók látszólag véletlenszerűen szálltak, és három embert találtak el: egy férfit és két nőt, köztük Jessicát, aki meghalt, valamint húgát, aki megsérült.

Hogyan lehet elutazni egy másik városba, csak azért, hogy egy kicsit szórakozz, és aztán mindenki visszatér, kivéve egyetlen embert?

- mondta összetörten Kardajia.

A rendőrség közölte, hogy két személyt kihallgattak, és továbbra is keresnek egy férfit, akit gyanúsítottnak tartanak.

Két gyermek maradt árván az édesanya halála után

Jessica családja arra összpontosít, hogy összefogjanak gyermekei körül, és támogassák egymást.

Azt hittem, rendben leszek, és túl tudok majd lépni rajta, hogy a holnap jobb lesz, de nem látom, hogyan lehetne jobb

- tette hozzá Kardajia.