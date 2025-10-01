Hazaküldték az orvosok, mondván: most már jól lesz – végül elhaltak az édesanya végtagjai

Amikor Shirley Bartram erős fájdalmat kezdett érezni a bal oldalán, hányással, gyors pulzussal és azzal párosulva, hogy 12 órán át nem tudott vizeletet üríteni, kórházba sietett, ahol feltételezett vesefertőzést diagnosztizáltak nála. Azonban az orvosok hatalmasat hibáztak a kezelés közben, aminek szörnyű következményei lettek.

A nő a mai napig keresi arra a választ, hogy az orvosok megtettek-e mindent érte Fotó: Unsplash

Hatalmasat hibáztak az orvosok: hazaküldték a nőt, majd négy hét kóma következett

A 69 éves, angliai Gravesendből származó Shirleyt a kórházban intravénás antibiotikummal kezelték a húgyúti fertőzés miatt, de néhány órával később hazaengedték, és szájon át szedhető antibiotikumot írtak fel neki. Mindezek ellenére az állapota rohamosan romlani kezdett, így ismét kórházba került, ahol mesterséges kómába helyezték 4 hétre. Amikor felébredt, már elkezdődött a kéz- és lábszöveteinek elhalása, majd életveszélyes szepszis alakult ki nála.

Mielőtt mindez megtörtént, önálló és aktív voltam. Most a legegyszerűbb dolgokkal is küzdök, amiket mások magától értetődőnek vesznek

– mondta Shirley, aki korábban ápolóként dolgozott.

Lehetetlen kézbe fognom egy tollat, és segítségre van szükségem az olyan feladatoknál, amiket régen gondolkodás nélkül csináltam, például begombolni a ruhámat, megmosni a hajam vagy elkészíteni az ételt. A lépcsőzéshez is segítség kell. A járás fájdalmas és kimerítő.

A nő bal lábán merevítő van, hogy könnyebben tudjon mozogni, de még így is gyakran elesik. Csupán a közeli boltig tud elmenni bot segítségével, így rendkívül korlátozottan él a történtek óta.

Elmondása szerint, miután először kórházba ment, majd hazaküldték, egész éjjel hányt, így másnap, 2022 szeptemberében ismét visszavitték. Ekkor diagnosztizálták nála a szepszist, amelyet feltehetően a vesefertőzés okozott. Összesen 4 hetet töltött intenzív osztályon és 9 hetet a kórházban lábadozva.

Egyenként vesztette el az ujjait

A történtek után Shirley jobb kezén mindössze a gyűrűs- és a kisujja maradt meg, míg a bal kezén elveszítette a mutató- és a kisujját. A lábujjai fokozatosan maguktól amputálódnak, a lábfejcsontja pedig eldeformálódott.