Ez már hivatalos: így égett le Jákob Zoli raktára, innen indult a pusztító tűz

Ahogyan azt a Bors is megírta, lángra kapott egy raktár csütörtökön (nov.14.) hajnalban, Budapesten, a Soroksári úton. Hamar kiderült, hogy többek között a neves vállalkozó, Jákob Zoli raktára is porig égett. Információink szerint egy robbanás történt, ami miatt a közel nyolcszáz négyzetméteres területen minden lángra kapott. Most kiderült, pontosan honnan zs indult a tűz.

Több tucat tűzoltó érkezett az égő raktárhoz Fotó: Mihádák Zoltán

Több tucatnyi tűzoltó vonult az égő raktérépülethez, ahol azonnal elkezdték az oltást. A raktárral szemben lévő irodaház dolgozóit az első pár órában kiterelték az épületből, ám az utómunkáknál már visszatérhettek. Többen már akkor tudni vélték, hogy valójában mi okozta a katasztrófát, sőt volt olyan, aki a robbanáskor is jelen volt.

- Nagyjából kora reggel, 5 óra magasságában volt egy hatalmas robbanás

– kezdte lapunknak az irodaház házmestere.

- A kollégám épp kint állt a lépcsőn, dohányzott, amikor megtörtént a detonáció. Ezután percek alatt beborították a lángok a raktárat. Én úgy tudom,hogy egy gázpalack robbant fel, vagy a raktárban vagy a mellette lévő autószervizben, ahol hegesztettek.

Jákob Zoli raktára is leégett Fotó: Bors

Kiderült, hogy a helyieknek igaza volt: valóban történt egy hatalmas detonáció. A Bors megkereste a katasztrófavédelmet, akik megerősítették a robbanás tényét és elárulták: nem a raktárból és nem is az autószervizből indult a tűzvész.

- Robbanás történt csütörtök reggel ( nov.14.), pár perccel fél hat előtt, egy kilencedik kerületi ipartelepen található fémmegmunkáló műhelyben. A robbanást követően tűz keletkezett, amely egy szomszédos, mintegy nyolcszáz négyzetméteres csomagolóanyagokkal teli raktárra átterjedt. A tűzoltók kiérkezésekor a raktár már teljes terjedelmében égett. A helyszínre tizenöt tűzoltó járművel több, mint ötven tűzoltó érkezett, akik tizenegy vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését, amelyek egy autószerelő műhelyt is veszélyeztettek. Csütörtök délelőtt 10 órakor már csak kisebb beizzások voltak a csarnokban, azonban az utómunkálatok még jelenleg is tartanak. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és a környező utcákban is méréseket végzett, azonban az utcaszinten az egészségre ártalmas mértékű koncentráció nem volt kimutatható a levegőben. A tűz keletkezési körülményeit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretén belül vizsgálja - nyilatkozták.