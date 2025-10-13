Nem foglalkoztak az orvosok a nővel, majdnem életét követelték a tünetek

Dr. Bayo Curry-Winchell orvostanhallgató volt, amikor szokatlan tünetei elkezdődtek. Mindezek ellenére diagnózist csak akkor kapott, amikor a betegség már majdnem életét követelte.

A fiatal nő tüneteivel nem foglalkoztak az orvosok eleinte. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Több alkalommal is orvoshoz fordult rejtélyes tüneteivel a nő

Az orvostanhallgató tudta, hogy valami nincs rendben egészségével, de az orvosok végig csak azt mondták neki, hogy stresszes az egyetem miatt.

Egyszer csak észrevettem, hogy az ízületeim megduzzadtak. Aztán arra gondoltam: "Istenem, rettenetesen fáradt vagyok." Majd elkezdtem elveszíteni a hajamat

- emlékezett vissza a 46 éves Dr. Bayo tüneteire.

Az egyik vizsgálat során orvosa azt hitte, hogy terhes, annak ellenére, hogy a barátja, James több államnyira, Chicagóban tartózkodott, miközben ő Renoban, Nevadában volt.

Végül hét orvosi látogatásba telt, mire egy orvos vette a fáradságot, hogy higgyen neki. Ezt követően kiderült, hogy Dr. Bayonak krónikus autoimmun betegsége, lupusza van, valamint egy véralvadási rendellenessége.

Ez az egész megváltoztathatta volna az életemet, akár ki is kellett volna lépnem az orvosi egyetemről, ha nem kapom meg időben a diagnózist és a segítséget, mert nagyon beteg voltam.

Egy másik alkalommal, amikor egy orvos nem hitt neki, az majdnem az életébe került. Dr. Bayo éppen a második lányának adott életet, amikor jelezte a nővérnek, hogy valami nincs rendben, de kétszer is elutasították. Csak akkor derült ki, hogy belső vérzése van, amikor végül felhívta a saját orvosát.

Rengeteg vért kaptam, és két hétig kórházban voltam

- mesélte a nő.

Saját történetéből tanulva most másokon próbál segíteni

A kétgyermekes édesanya tudja, hogy nincs egyedül, és mások is küzdenek azért, hogy diagnózist kapjanak. Ezért hozta létre a Clinicians Who Care, magyarul Odafigyelő Orvosok nevű kezdeményezést. Ez egy olyan, közösségi ajánlások alapján készült orvoslista, amelyen a páciensek maguk nevezhetik meg azokat az orvosokat, akik valóban figyelnek rájuk.

Arra gondoltam, ha online tudunk keresni éttermeket a Google-ben vagy a Yelpen, akkor miért ne hozhatnánk létre egy hasonló listát a páciensek számára?

A betegek hozzáadhatják azt az orvost, aki megváltoztatta az életüket, vagy böngészhetnek a többiek ajánlásai között. A kezdeményezés óriási siker aratott már az első napokban, és egyesek több év után kapták meg a tüneteikre a választ.