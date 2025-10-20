Ez az apró tünet jelezte a bajt: most ritka betegséggel küzd a fiatal lány

Egy orvostanhallgató apró, elsőre jelentéktelennek tűnő tünete jelezte, hogy nagy baj van, az orvosok azonban sokáig nem foglalkoztak vele. A fiatal lánynak hónapokig kellett várnia, mire végre megkapta a diagnózist.

A fiatal orvostanhallgató már az elején érezte, hogy valami baj van, de az orvosok nem foglalkoztak a legfontosabb tünettel / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Apró tünet jelezte a ritka betegséget

A fiatal orvostanhallgató, Anabel Brenner Schleicher Georgiából elmesélte, hogyan vezetett egy apró, de tartós tünet ahhoz, hogy végül ritka vérrákkal, T-sejtes akut limfoblasztos leukémiával (T-cell ALL) diagnosztizálják – négy hónappal az első orvosi vizsgálata után. Ez a betegség főként fiatal felnőtteket érint, és a fehérvérsejtek egyik típusa, a limfociták rendellenes burjánzásából indul ki a csontvelőben. A leukémia gyorsan, akár napok alatt is kifejlődhet - olvasható az Unilad cikkében.

A 26 éves Schleicher idén márciusban vette észre az első tünetet: duzzadt nyirokcsomót a nyakán.

Más panaszom nem volt, csak ez a duzzanat

- mondta el a fiatal nő.

A nyirokcsomók azonban tovább duzzadtak, így orvoshoz fordult. Az első vizsgálatok semmi rendelleneset nem mutattak ki, és egy fül-orr-gégész sem talált aggasztó jeleket. Öt héttel később azonban újabb duzzanatok jelentek meg, ezért ultrahangot és biopsziát rendeltek el – az orvos viszont még ekkor is azt állította, „szinte kizárt, hogy rák legyen”. Később a duzzanat már a lány kulcscsontja fölött és a hónaljában is megjelent, majd a vérvizsgálat során kék-zöld foltokat fedezett fel a lábán. Ekkor irányították el egy hematológushoz, aki megállapította: T-sejtes ALL-je van.

Mivel azonnali kezelésre volt szükség, az orvosai közölték vele, hogy 2025. július 31-én kórházba kell vonulnia intenzív terápiára. Schleicher úgy döntött, egy nappal korábban megtartja az esküvőjét, hogy a kezelés előtt átélhesse a boldog pillanatot:

Csak szerettem volna felvenni a ruhám, megcsináltatni a hajam, és önmagam lenni egy napra.

A kezelések megkezdése után a férjével Schleicher szüleihez költöztek, hogy a nő segítséget kapjon a rendszeres orvosi konzultációkhoz. Jelenleg a kemoterápia konszolidációs szakaszában jár, ami közel három hónapig fog tartani. Ezt több lépés követi: fenntartó kezelések újabb másfél–két éven át, hogy az orvosok minden rejtett ráksejtet elpusztítsanak.