"Ő volt a mindenem" - árván maradt a lány, miután anyukája rákban meghalt

2025. szeptember 30-án a 17 éves Lily Marie Thomason elvesztette édesanyját, Jane Thomasont, miután közel tíz évig küzdött a tüdőrákkal. Jane-nél először kettős tüdőrákot diagnosztizáltak, és 2008-ban, amikor még Lily Marie-val volt várandós, eltávolították a tüdejének felső lebenyét.

Fotó: GoFundMe

2015 és 2025 között 12 tüdőrákos daganata volt a tüdeje alsó lebenyében, amelyeket sugárkezeléssel kezeltek. Az elmúlt négy évben számos alkalommal kapott tüdőgyulladást, súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) és tüdőtágulatban szenvedett. 2023-ban szívrohamot kapott.

Jane 60 éves kora után, szeptember 17-én, az utolsó sugárkezelése után legyengült immunrendszerrel, influenzában és tüdőgyulladásban hunyt el.

Lily Marie nyolcéves kora óta az édesanyja egyetlen gondozója. Most árva.

„Anyukám volt a legjobb barátnőm és a lelki társam” – mondta nekünk Lily. „Sem anyukámnak, sem nekem nem volt fogalmam arról, hogy ilyen hamar meg fog halni. Nagyon gyorsan megbetegedett. Nincsenek élő családtagjaim. Teljesen egyedül vagyok.”

Rhiannah Wightman, aki most Lily Marie törvényes gyámja, először akkor találkozott Jane-nel, amikor a fia és Lily Marie bölcsődébe jártak. „Windsorban élek, és jelenleg néhány éjszakát Windsorban töltünk, mivel a saját gyermekeimről kell gondoskodnom, majd néhány éjszakát itt, az Északi-partokon, hogy támogassuk Lilyt” – mondta Rhiannah.

Lily célja, hogy az északi parton maradjon, abban a bérlakásban lakjon, amelyet az édesanyjával osztott meg, és befejezze az érettségit a Cromer Középiskolában. Lily 12. évfolyamának első napján volt az édesanyja temetésének napja.

„Az egyetlen bevételi forrásunk anyám rokkantsági nyugdíja volt, így most a gyászfolyamatom során küzdök a pénzügyekkel is” – tette hozzá Lily Marie.

Rhiannah jelenleg Lily Marie családi otthonban való maradásának kérelmezésén dolgozik, valamint a Centrelink pénzügyi támogatását is kéri Lily Marie számára.

„Valójában elvesztettem az állásomat is, mivel nem tudtam megmondani a munkaadómnak, hogy mikor tudok visszatérni dolgozni, mivel Lily Marie jelenleg az elsődleges számomra” – magyarázta Rhiannah.