Egy targoncás felmondott a munkahelyén, miután több száz milliót nyert kaparós sorsjegyen – majdnem belehalt a féktelen bulizásba

Egy brit targoncavezető, aki egyik napról a másikra milliomossá vált, életveszélyes egészségügyi válságon esett át hónapokig tartó, megállás nélküli bulizás után – ez pedig arra késztette, hogy újragondolja lottónyeremény utáni életvitelét, számolt be róla a BBC.

Fotó: Unslpash

A 39 éves Adam Lopez mindössze 17 dollárnak (nagyjából 6 ezer forntnak) megfelelő összeggel rendelkezett a bankszámláján, mielőtt júliusban megnyert egy kaparós sorsjegyet, ami több mint 1,3 millió dollárt (kb. 431 millió forint) hozott neki.

Szeptemberre azonban már egy mentőautó hátsó ülésén találta magát, miután kétoldali tüdőembóliát kapott – tudósított a BBC.

„Tudtam, hogy amit csinálok, nem tarthat örökké, és majdnem a lehető legrosszabb módon lett vége. Ez egy hatalmas, hatalmas ébresztő volt”

– mondta a Mattishallból származó férfi.

A targoncavezetőből lett milliomos felidézte, hogy „az elmúlt három hónapot végigbulizta”, és „két végén égette a gyertyát”, miután hirtelen megnyerte az életét gyökeresen megváltoztató nyereményt.

„Lehetővé tette számomra, hogy egy olyan életet éljek, amit korábban soha, de azt hiszem, rossz irányba indultam el… élvezetes volt, egészen addig, amíg az egészségem problémává nem vált”

– mondta Lopez.

„Nagyjából három héttel ezelőtt derült ki… egy vérrög keletkezett a lábamban, ami átterjedt a tüdőmre”

– tette hozzá.

Lopezt nyolc és fél napra szállították be a Norfolk & Norwich Egyetemi Kórházba, az egész megpróbáltatást pedig „egy jókora fenékberúgásként” jellemezte.

„Nem tudtam járni, nem kaptam levegőt. Felhívtam a mentőket, hordágyon vittek ki a házamból, és a legnagyobb életet megváltoztató élmény az volt, amikor a mentő hátsó részében feküdtem, és hallottam a szirénákat”

– mesélte.

A férfi háláját fejezte ki a kórházi személyzetnek a felépüléséért, mondván, úgy érezte, „angyalok vették körül”.

„Rávilágít az élet mindkét oldalára, mert teljesen mindegy, hogy van-e egymillió, százmillió, egy milliárd vagy akár egy trillió a számládon – amikor a mentő hátuljában fekszel, egyiknek sincs jelentősége”

– mondta Lopez.