„Nem telt el nap, hogy ne hallottuk volna” - elveszítette beszédképességét az apa szívinfarktusa után

2025 januárjában Madisen Franklin édesapja, Kenny Thorley súlyos szívinfarktust kapott, amely során a szíve megállt. A 45 perces élet-halál küzdelem alatt a hatgyermekes apa és hétszeres nagypapa anoxiás agysérülést szenvedett, ami miatt elvesztette a beszéd-, járás- és nyelési képességét.

A szívinfarktus okozta agysérülés a család egész életét felforgatta. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Teljesen megváltoztatta a család életét a szívinfarktus

Az egykor életvidám és harsány Thorley ma már főként egy iPaden gépelve és jelnyelvvel kommunikál.

Ez egy hirtelen és rendkívül fájdalmas változás volt a családunk dinamikájában.

- mondta a 28 éves Madisen, hozzátéve, hogy az elmúlt kilenc hónapban a családja teljes mértékben egymásra volt utalva.

Mivel apja összeomlásakor három fiatalabb testvére még otthon élt, Madisen, mint legidősebb gyerek, átvállalta a gondoskodás feladatát, amíg édesanyjuk az államon kívül volt az édesapjukkal.

Felváltva segítettünk egymásnak, amíg áprilisban haza nem hozták. Most, hogy anyukám ápolja őt, mindannyian beszálltunk, hogy gyakorlatilag az egész életüket működtessük.

Thorley korábban az Egyesült Államok Tengerészgyalogságánál szolgált, majd 20 évet dolgozott Mesa városának rendőreként, mielőtt 2021-ben nyugdíjba vonult, hogy továbbtanulhasson. Ezt követően fociedzőként dolgozott egy helyi középiskolában, ahol mindhárom fiát is mentorálta, majd az iskola diákügyi dékánja lett, ezt a szerepét azonban a szívinfarktus után fel kellett adnia.

Az édesapa jelenleg neurológiai rehabilitációra jár heti öt alkalommal, ahol újratanul járni, beszélni és nyelni. Mindeközben Madisen és testvérei még mindig próbálnak megbarátkozni a szívszorító valósággal, hogy talán soha többé nem hallják az apjuk hangját.

A testvéreimmel egyetlen nap sem telt el, hogy ne hallottuk volna a hangját, akár egy viccet, akár egy tanácsot adott. Ez különösen fájdalmas anyámnak, aki 30 éve a felesége. Minden nap azért imádkozik, hogy visszatérjen a hangja.

Madisen és testvérei próbálnak anyjuk köré gyűlni, és betölteni az űrt.

Gyászolja a szülők korábbi énjét a család

Egyik TikTok-videójában Madisen bevallotta, hogy sok szempontból mindkét szülőjét elveszítette.

A gyász, amit a 28 éven át ismert szüleim korábbi változatai miatt érzek, olyan módon változtatott meg, amit szavakkal sem tudok kifejezni.

- írta.