Tragikus hír rázta meg a magyar futballt, elhunyt Nagy Tibor

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 10:40 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 18. 10:41
A 63. születésnapja előtt távozott az élők sorából a váci legenda. Szerdán este kapott szívinfarktust, emiatt meghalt Nagy Tibor.
Egy héttel a 63. születésnapja előtt szerdán késő este meghalt Nagy Tibor, korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert – tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot.

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

Meghalt Nagy Tibor, halála hatalmas veszteség

Nagy Tibor szerdán este kapott szívinfarktust, s hiába szállították előbb a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét már nem sikerült megmenteni.

Az Újpesten nevelkedett Nagy 1986-ban került Vácra, ahol pályafutása végéig, 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Csank János irányítása idején alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerző Vác FC-Samsungnak, a megelőző két idényben ezüstérmes lett a csapattal, s háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében.

 

