Hirtelen rosszul érezte magát az édesanya, órákkal később váratlanul meghalt

Egy fiatal édesanya 24 évesen vesztette életét, órákkal azután, hogy rosszul érezte magát.
Jody Heath, a wirrali Beechwood lakótelepről, október 1-jén helyi idő szerint hajnali 5 órakor lett rosszul. Annak ellenére, hogy azonnal kórházba szállították, és az Arrowe Park Kórház orvosai fáradhatatlanul küzdöttek az életéért, Jody még aznap elhunyt.
Jody hosszú távú kapcsolatban élt a 29 éves Jack Bevannel. A pár 2020-ban ismerkedett meg egy társkereső alkalmazáson, és 11 héttel a tragédia előtt megszületett közös gyermekük, Maggie Bevan.
Különc, határozottan különc. Aranyszíve volt, vicces, kedves és törődő ember volt. Idegesek voltunk, amikor találkozni készültünk, de végül azt mondtuk: Na, menjünk, találkozzunk személyesen. Onnantól kezdve minden magától alakult. Tudom, nem a legizgalmasabb történet, de ez a miénk.
- mesélt kapcsolatukról Jack.
Jody csodálatos nő volt, szerető és gondoskodó anya, valamint a legjobb barátom. Ha bárki eltöltött vele egy kis időt, garantáltan megnevettette.
Jody évek óta görcsrohamokkal küzdött, de Jack úgy gondolja, halálát nem ez okozta. A halottkém jelentése szerint az édesanya szívmegállást szenvedett egy ismeretlen szívbetegség miatt.
Évek óta voltak rohamai, és a szülés után ez csak fokozódott. Egyik nap 4-5 rohama is volt egymás után. Nem tudjuk biztosan, hogy ez összefügg-e a halálával, csak azt tudjuk, hogy valami történt.
- tette hozzá Jack.
Hatalmas köszönetet szeretnénk mondani a mentőszolgálatnak, az orvosoknak és az Arrowe Park Kórház teljes csapatának, akik mindent megtettek érte. Szó szerint éjjel-nappal dolgoztak, hogy segítsenek.
Ebben a rendkívül nehéz időszakban Jack számára a közösség támogatása jelent vigaszt. Ismerősei és a helyi templom gyülekezete is étellel és adományokkal segíti őt és gyermekét. A tragédia után GoFundMe-oldal is indult, hogy segítsék Jody családját. A befolyt adományokat az édesanya temetésére, amelyet október 31-én tartanak, és egy emlékpadra fordítják, amely a Beechwood és Ballantyne Közösségi Kertben kap helyet.
A pad egy olyan hely lesz, ahová elvihetjük Maggiet. Jó helyen lesz, közel Jody otthonához. Jody kedvenc ünnepe a Halloween volt, ezért különösen találó, hogy azon a napon búcsúztatjuk őt.
- mondta Jack.
Bár a tragédia miatt a kislányuk már nem láthatja többé édesanyját, a család mindent megtesz annak érdekében, hogy emlékét életben tartsák - írta a Daily Star.
