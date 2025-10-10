Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Hirtelen rosszul érezte magát az édesanya, órákkal később váratlanul meghalt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 15:30
Egy mindössze 24 éves nő néhány órával azután vesztette életét, hogy rosszul lett. Bár az orvosok küzdöttek a fiatal édesanya életéért a kórházbna, már nem tudták megmenteni, és egy ismeretlen szívbetegség elragadta őt családjától.

Egy fiatal édesanya 24 évesen vesztette életét, órákkal azután, hogy rosszul érezte magát.

A családot teljesen összetörte az édesanya hirtelen halála.
Tragikus halálával egy 11 hetes csecsemőt hagyott hátra az édesanya

Jody Heath, a wirrali Beechwood lakótelepről, október 1-jén helyi idő szerint hajnali 5 órakor lett rosszul. Annak ellenére, hogy azonnal kórházba szállították, és az Arrowe Park Kórház orvosai fáradhatatlanul küzdöttek az életéért, Jody még aznap elhunyt.

Jody hosszú távú kapcsolatban élt a 29 éves Jack Bevannel. A pár 2020-ban ismerkedett meg egy társkereső alkalmazáson, és 11 héttel a tragédia előtt megszületett közös gyermekük, Maggie Bevan.

Különc, határozottan különc. Aranyszíve volt, vicces, kedves és törődő ember volt. Idegesek voltunk, amikor találkozni készültünk, de végül azt mondtuk: Na, menjünk, találkozzunk személyesen. Onnantól kezdve minden magától alakult. Tudom, nem a legizgalmasabb történet, de ez a miénk.

- mesélt kapcsolatukról Jack. 

Jody csodálatos nő volt, szerető és gondoskodó anya, valamint a legjobb barátom. Ha bárki eltöltött vele egy kis időt, garantáltan megnevettette.

Már évek óta küzdött egy rejtélyes betegséggel a fiatal nő

Jody évek óta görcsrohamokkal küzdött, de Jack úgy gondolja, halálát nem ez okozta. A halottkém jelentése szerint az édesanya szívmegállást szenvedett egy ismeretlen szívbetegség miatt.

Évek óta voltak rohamai, és a szülés után ez csak fokozódott. Egyik nap 4-5 rohama is volt egymás után. Nem tudjuk biztosan, hogy ez összefügg-e a halálával, csak azt tudjuk, hogy valami történt.

- tette hozzá Jack.

Hatalmas köszönetet szeretnénk mondani a mentőszolgálatnak, az orvosoknak és az Arrowe Park Kórház teljes csapatának, akik mindent megtettek érte. Szó szerint éjjel-nappal dolgoztak, hogy segítsenek.

Ebben a rendkívül nehéz időszakban Jack számára a közösség támogatása jelent vigaszt. Ismerősei és a helyi templom gyülekezete is étellel és adományokkal segíti őt és gyermekét. A tragédia után GoFundMe-oldal is indult, hogy segítsék Jody családját. A befolyt adományokat az édesanya temetésére, amelyet október 31-én tartanak, és egy emlékpadra fordítják, amely a Beechwood és Ballantyne Közösségi Kertben kap helyet.

A pad egy olyan hely lesz, ahová elvihetjük Maggiet. Jó helyen lesz, közel Jody otthonához. Jody kedvenc ünnepe a Halloween volt, ezért különösen találó, hogy azon a napon búcsúztatjuk őt.

- mondta Jack.

Bár a tragédia miatt a kislányuk már nem láthatja többé édesanyját, a család mindent megtesz annak érdekében, hogy emlékét életben tartsák - írta a Daily Star.

 

