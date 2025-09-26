„Ha előre tudtam volna, mi vár rám, biztosan nem ezt választom” - Renáta kitart a halva született Zsombika mellett

Zsombika szívritmusa súlyosan rendellenes volt amikor megszületett. Pulzusa rendkívül magas, 270 volt, a szíve nem működött megfelelően. Emiatt azonnal sürgősségi császármetszést kellett végrehajtani az anyukáján, Renátán, hogy megmentsék a kisfiú életét. Bár megszületésekor felsírt, szíve mégis kétszer megállt az első percekben. Az ebből adódó oxigénhiány miatt a feje hátsó részén, az agy mozgásért felelős területén elhaltak az idegsejtek, amelyek következtében a bal oldali alsó végtagjai merevvé és feszessé váltak. Így küzd ma a súlyos betegségben szenvedő Zsombika!

Renáta és kisfia, a kétéves, súlyos szívbetegséggel és mozgásszervi problémákkal küzdő Zsombika – minden nap egy újabb közös küzdelem a fejlődésért (Fotó: Bors)

"Tele van az életünk kérdésekkel és fájdalommal" - betegségre is van gyógyír Renáta szerint

Kis-Lánczi Renáta mindent megtesz kisfia egészségének visszaszerzéséért. Zsombika még csak két éves azonban voltak konduktornál, gyógytornászoknál, valamint szívgyógyásznál is, hogy a lehető legjobb ellátást biztosítsák a kisfiúnak.

A terhességem végén azonnali császármetszést kellett végrehajtani, mert Zsombika súlyosan veszélyeztetett állapotban volt. Bár megszületésekor felsírt, két alkalommal is megállt a szíve, ami súlyos oxigénhiányos állapotot okozott. Ezzel a problémával pedig egy életen át küzdenünk kell

– meséli Renáta a budapesti állatkertben sétálva, miközben fél szemét Zsombikán tartja.

Sok diagnózist hallottunk… Azt mondták, értelmi sérült lesz, hogy soha nem lesz önálló, sőt még azt is, hogy szüksége lesz egy söntre az agyvíze elvezetéséhez. Nehéz volt ezeket hallani, de Zsombika sok mindenre rácáfolt. Messze túlteljesítette a várakozásokat, és napról napra meglep minket az akaraterejével

- mesélte a fiatal anyuka, aki megjárta a koraszülött osztályt, a budapesti fejlődésneurológiát, és több tréninget is, hogy a kisfiú fejlődését segítse.

Ma Zsombika mindössze két éves, de már most kemény küzdelmet vív. A központi idegrendszer rossz információkat küld az izmaihoz, amelyek ezért befeszülnek, megnehezítve a járást és az önálló megállást. Renáta egykor Győrben, az Audi motorüzemének logisztikai területén dolgozott mérnökként, de azóta, hogy Zsombika megszületett, teljesen megváltozott az élete.

Nem tudtam visszamenni dolgozni, otthon vagyok Zsombikával, ez a második terhességem volt. Néha nagyon hiányzik a szakmám, a mérnökség, az emberek, mert az ember úgy el tud fásulni, ha minden napja ugyanúgy telik. De tudom, hogy van, akinek sokkal nehezebb.

- teszi hozzá.