„Úgy érzem, a hosszú kórházi hónapok után végre folytathatom az életemet” – édesapjának köszönhetően kapott új esélyt az életre a súlyos beteg Noémi

A rendezvényen sportesemények, díjátadók és fáklyás felvonulás is színesítette a programot, miközben megható pillanatokban emlékeztek meg a donorokról és az új életet nyert transzplantáltakról. Az esemény célja nemcsak az emlékezés, hanem az élet értékének, a szervadományozás fontosságának hangsúlyozása is volt. Így küzdötte le a betegséget Noémi és anyukája!

Elképesztő hála és szeretet kíséri Éva és Noémi útját a betegség után Fotó: Markovics Gábor / Bors

"Ő a legjobb barátom, borzasztóan féltem, hogy elveszíthetem a lányom" - remény a betegség után

Kelemen Noémi személyes története magával ragadó. 25 éves, és két éve kapta meg az új veséjét édesapjától, Kelemen Sándortól. Előtte 23 éves korától folyamatosan dializált, súlyos veseelégtelenséggel küzdött.

Nagyon büszke vagyok a családomra, fantasztikus szüleim vannak. Mindketten, anyám és apám is felajánlották magukat donorjelöltként, de végül apám tudott segíteni. Sajnos apa rendezvényen nem tudott részt venni, mert kórházba került egy elesés miatt, ám szerencsére ez nem volt súlyosabb probléma

– meséli Noémi

Noémi édesanyja, Kelem Éva mély érzelmekkel beszélt lánya és a család küzdelmeiről:

Van egy másik lányom is, de Noémi nagyon közel áll hozzám. Nem tudom pontosan, miért, hogyan alakult így, de ő az egyik legjobb barátom. Nagyon nehéz érzés az, amikor úgy tűnik, hogy elveszítheted a lányodat. Ezt senkinek nem kívánom

– mondja könnyeivel küszködve Éva.

Szavai a család összetartásának és a nehézségek leküzdésének erejét tükrözik. A rendezvény során méltó módon emlékeztek meg azokról a donorokról, akik már nincsenek közöttünk, mégis önzetlen döntésükkel új esélyt adtak mások életének. Az ő áldozatuknak köszönhetően ma sokan élhetnek teljes, értékes életet, sportolnak, versenyeznek, és eredményeikkel bizonyítják, hogy az élet, amit kaptak, valóban különleges. Az általuk megélt történetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy az emberi élet felbecsülhetetlen érték.

Úgy érzem, a hosszú kórházi hónapok után végre folytathatom az életemet. Bár nem jártam egyetemre, nagyon szeretek a természetben lenni. Nem sportolok, de tanyán élünk, mindennap körülvesznek a fák, a virágok és a tiszta levegő – ez jelenti számomra a szabadságot. Hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek a közösségnek, és hogy édesapám kitüntetést kapott, aki számomra egy egészen elképesztően különleges ember. Hálás vagyok neki az életemért

– teszi hozzá Noémi.