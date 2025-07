„Inkább itt halok meg, de nem megyek el!” – ráomlott a hegy Ica néni házára

„Volt egy hatalmas robbanás és mindent belepett a por” – így emlékszik vissza a 84 éves, Sirokon élő Ica néni az elmúlt napokban történt tragédiájára. Az asszony háza a főúton áll, épp egy hegység lábánál. Ám nemrég megindultak a sziklák és ráomlott a hegy az asszony otthonára. Lapunknak Ica néni egyik közeli barátja, Horváth Rita mesélte el a történteket az asszony beleegyezésével.

Ráomlott a hegy Ica néni házára Fotó: olvasói

Ráomlott a hegy a kisházra

Néhány pillanat műve volt az egész

– kezdte Rita. - Azt mesélte Ica néni, hogy épp bent volt a házban, amikor egy hatalmas robbanás rázta azt meg, majd rögtön azután mindent belepett a por. Hamar kiderült, hogy mi történt, ugyanis a hegy felé eső nyári konyha a földdel lett egyenlő, ugyanis ráomlottak a hatalmas szikladarabok.

A nyári konyha megsemmisült Fotó: olvasói

Az asszony az omlásban nem sérült meg, azonnal hívta a tűzoltókat.

Kivonultak a tűzoltók és megnézték mi történt

– folytatta. "Annyit mondtak, hogy nem tudnak sokat tenni, kihúztak egy sárga színű szalagot, hogy hátra a nyári konyha felé, a leomlott darabok felé ne menjen Ica néni és ennyi. Azt gondoltuk, hogy legalább védőhálót vagy bármit felraknak, ugyanis a hegy egy része el van repedve, szerintem egy kis esőzés és újra meg fognak indulni a szikladarabok."

Azt kérték hagyja el a házát, de ő akkor sem költözik Fotó: olvasói

Azt mondták az asszonynak, hogy hagyja el az épületet, mert az használhatatlanná vált.

- Az omlástól berepedtek a falak és tönkre ment az újonnan felépített tető is. A katasztrófavédelem és a polgármester is azt mondta Ica néninek, hogy hagyja el az épületet, már nem élhet benne. Azonban ő már 58’ óta itt él, együtt építették a férjével. Ő elmondta, hogy sosem fogja elhagyni az otthonát, inkább itt hal meg. Az a baj, hogy a hálószobája is hátul van, életveszélyes a helyzet. Biztosítása volt, de kapott papírt, hogy felmondják neki… Az a helyzet, hogy Ica néni segítséget kér. Neki nem pénzre van szüksége, hanem szakemberekre. Valakire, aki elintézi a védőhálót és segít elhordani a hatalmas köveket.