"Megvolt az esélye, hogy meghalok" - majdnem életébe került a nőnek a repülőútja

Egy súlyos allergiában szenvedő nő arra kérte a légitársaságokat, hogy hagyjanak fel a diót tartalmazó ételek felszolgálásával, miután egy hosszú repülőút kis híján az életét követelte.

A repülőgépen felszolgált menü akár a nő életébe is kerülhetett volna. (Képünk illusztráció) Fotó: nicepix / Shutterstock

Majdnem életével fizetett az allergiás nő a repülőútért

Josie North, akinek életveszélyes dióallergiája van, Los Angelesből utazott vissza Londonba egy 10 órás Virgin Atlantic-járaton, amikor észrevette, hogy pekándiós pite szerepel a menüben.

Bár a 48 órával a járat indulása előtt próbálta elérni a Virgin Atlantic ügyfélszolgálatát, nem sikerült sikerült kapcsolatba lépnie velük, ezért négy órával a repülés előtt érkezett meg a repülőtérre, hogy tájékoztassa a személyzetet az állapotáról. A dolgozók közölték vele, hogy valódi diót nem fognak felszolgálni, de az ételek nyomokban tartalmazhatják, amit Josie már megszokott.

Azonban a probléma itt nem állt meg, a repülés kezdetén a nőnek újra a személyzethez kellett fordulnia, miután tévesen azt közölték a többi utassal, hogy mogyoróallergiája van, miközben minden diófélére allergiás. Ezt követően a felszállás után 15 perccel pillantotta meg a menüben a fiatal nő a csokoládés pekándiós pitét, amitől gyomra azonnal felfordult.

Megvolt az esélye, hogy meghalok, ha ennyi ember körülöttem egyszerre eszik diót.

- mondta a 28 éves nő, aki közösségi média oldalain rendszeresen dokumentálja az allergiával és bőrproblémákkal való küzdelmét.

Mondtam a légiutas-kísérőnek, hogy egyszerűen nem lehet felszolgálni ezt a pekándiós pitét. Ez számomra rendkívül ijesztő helyzet volt. Ha előre tudtam volna, hogy valódi diót fognak felszolgálni, és mindenki körülöttem azt eszi, soha nem szálltam volna fel a gépre.

Josie elmondása szerint közölte a személyzettel, hogy akár meg is hallhat allergiája miatt, miután azt mondták neki, hogy a légitársaság nem teljesen diómentes. A személyzet ezután értesítette a kapitányt, aki meghozta a végső döntést, majd a pekándiós pitét levették a menüről, és Oreo- és KitKat-szeletekre cserélték.

Teljesen megdöbbentette az eset az tartalomgyártót

Josie egy TikTok-videóban arról beszélt, hogy teljesen lesokkolta, hogy még mindig szerepelnek diót tartalmazó ételek a légitársaságok menüin.

Lehet, hogy van valaki a gépen, aki nem is tudja, hogy dióallergiás, vagy még nem jelentette be, mint én? Mi történik, ha van egy kisbaba vagy kisgyermek, aki még nem is tudja, hogy allergiás, miközben dióillat tölti meg a repülőt? A világon annyi desszert létezik, almás süti, brownie, akármi, és ők épp a pekándiós pitét választják.

- magyarázta a fiatal nő, aki nem érti miért olyan nehéz diómentes járatokat indítani.