„Nem adatott meg, hogy teljes életet éljen” – 30 évesen hunyt el Alex ritka rákban

Ritka rákbetegség következtében hunyt el egy fiatal férfi. Az Egyesült Királyságban egyedül csak őt diagnosztizálták a ritka betegséggel. Öt kezelést dolgoztak ki a számára, azonban még annak megkezdése előtt hunyt el.

Alex Able egy nagyon ritka rákbetegségben szenvedett, mindössze 30 éves volt Fotó: GoFundMe/Help Give Alex a Chance - Rare Cancer Fight

Ritka rákbetegség vette el a fiatal férfi életét

Alex Able, a 30 éves „bátor és jóképű” férfi családja körében hunyt el, miután egy ritka ráktípussal, a rhabdoid tumoral küzdött. A horsted-i Chatham lakosa az Egyesült Királyságban az első diagnosztizált eset volt, Európában mindössze 11 ilyen megbetegedést jegyeztek fel. A fiatal férfit tavaly értesítették a diagnózisról, és épp elkezdte azt a terápiát, amelyben a reményét látta. Júliusban családja adománygyűjtést indított, hogy további kezelésekhez jussanak, miután állapota romlott, és ennek hatására a londoni Guys Kórház leállította a terápiát. Az online történetmegosztás után több orvosi szakember, köztük egy német specialista is felajánlotta segítségét, új kezelési tervet dolgoztak ki Alex számára. Tragikus módon azonban az első hét után agyi vérzés következtében elhunyt. - Írta a Mirror.

A temetésen családtagok, barátok, munkatársak és iskolatársak vettek részt. Alex anyósa, Katie Dine így emlékezett: „A nap pontosan olyan volt, amilyet Alex szeretett volna – gyönyörű egy igazán gyönyörű léleknek. Megünnepeltük hobbijait és tehetségét – a művészetét, a zenét és a motorok iránti szenvedélyét.” Alex motorrajongó volt, különösen a Harley-Davidsonokért rajongott, és nagy Metallica-rajongó. Feleségével, Elle-lel 2019-ben találkoztak online, második randijuk után gyakorlatilag összeköltöztek. Kilenc hónapon belül eljegyezték egymást, és a járvány közepén, egy kis szűk körű ceremónián házasodtak össze.

Az anyós szerint Alex mindig is különleges, több életet éltnek tűnt, és bár tökéletességre törekedett, szinte mindenhez könnyen értett. „Sok kreatív ember nem feltétlenül tanulékony, de Alex más volt” – mondta Katie. A párnak tervei voltak Shropshire-be költözni, hogy közelebb legyenek Elle családjához, valamint saját családot alapítani és utazni. Az anyós hozzátette:

Úgy érezzük, Alexnek nem adatott meg, hogy teljes életet éljen. Mindent megtettünk volna, hogy esélyt adjunk neki. Mindannyian becsapva érezzük magunkat a vesztesége miatt, mert többet is lehetett volna tenni.

Alex családja tervezi létrehozni a The Alex Able Retreat nevű jótékonysági központot, amely a fennmaradó adományokból épül majd. A létesítmények látogatóknak, különösen azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, ingyenesen biztosítanak pihenést és gyógyulást.