Tudósok figyelmeztetnek: ez az egy tünet akár nyolcszorosára növeli a rák kockázatát

Egy friss orvosi kutatás megdöbbentő összefüggést tárt fel: egy mindennapinak tűnő tünet akár 8,5-szeresére növelheti a vastagbélrák kialakulásának esélyét. A tanulmány szerint azoknál a betegeknél, akik végbélvérzés miatt fordultak orvoshoz, sokkal nagyobb arányban diagnosztizáltak rosszindulatú elváltozást, mint bárki másnál. A kutatás az amerikai Kentucky államban, a Louisville Egyetem orvosi karán zajlott, és több száz 50 év alatti pácienst vizsgáltak meg.

Ezek okozhatják a rákot.

Fotó: Pexels / Pexels

A vizsgálatok kimutatták, hogy az esetek 70 százalékában semmilyen családi előzmény nem állt fenn – tehát a betegség teljesen váratlanul csapott le. A betegek 88 százaléka nem szűrővizsgálat, hanem tünetek – leggyakrabban vérzés – miatt kérte a kolonoszkópiát.A kutatást vezető sebész, dr. Sandra Kavalukas szerint az eredmények egyértelmű üzenetet hordoznak:

„Ha valaki végbélvérzéssel érkezik, nyolcszor nagyobb eséllyel lehet szó vastagbélrákról. Ilyen esetben azonnal szükség van kolonoszkópiára.”

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a végbélvérzés nem mindig ártalmatlan jelenség. Bár sokan aranyérre vagy kisebb emésztési panaszokra gyanakodnak, a tünet akár életmentő figyelmeztetés is lehet. Különösen aggasztó, hogy a vastagbélrák egyre gyakrabban érinti a fiatalabb korosztályt is. Az Egyesült Államokban jelenleg 45 éves kortól ajánlják a rendszeres szűrést, míg az Egyesült Királyságban 50 és 74 év között hívják be az embereket bélrákszűrésre.

A szakértők szerint azonban ez az új kutatás rávilágít, hogy a tünetek alapján már fiatalabb korban is szükség lehet vizsgálatra, még akkor is, ha nincs ismert kockázati tényező.A tanulmány 443 beteget elemzett 2021 és 2023 között, akik közül 195-nél korai stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak. Megdöbbentő, hogy a betegek mindössze 10 százalékának volt genetikai hajlama a betegségre.

A rákos esetek többsége korábbi dohányosokat érintett, de a legfőbb közös pont a végbélvérzés volt.A kutatók most egy még nagyobb, több ezer főt érintő tanulmányon dolgoznak, amelynek célja egy úgynevezett „kockázati pontszám” kidolgozása lesz.