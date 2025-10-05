Tudósok figyelmeztetnek: ez az egy tünet akár nyolcszorosára növeli a rák kockázatát

Egy friss orvosi kutatás megdöbbentő összefüggést tárt fel: egy mindennapinak tűnő tünet akár 8,5-szeresére növelheti a vastagbélrák kialakulásának esélyét. A tanulmány szerint azoknál a betegeknél, akik végbélvérzés miatt fordultak orvoshoz, sokkal nagyobb arányban diagnosztizáltak rosszindulatú elváltozást, mint bárki másnál. A kutatás az amerikai Kentucky államban, a Louisville Egyetem orvosi karán zajlott, és több száz 50 év alatti pácienst vizsgáltak meg.
A vizsgálatok kimutatták, hogy az esetek 70 százalékában semmilyen családi előzmény nem állt fenn – tehát a betegség teljesen váratlanul csapott le. A betegek 88 százaléka nem szűrővizsgálat, hanem tünetek – leggyakrabban vérzés – miatt kérte a kolonoszkópiát.A kutatást vezető sebész, dr. Sandra Kavalukas szerint az eredmények egyértelmű üzenetet hordoznak:
„Ha valaki végbélvérzéssel érkezik, nyolcszor nagyobb eséllyel lehet szó vastagbélrákról. Ilyen esetben azonnal szükség van kolonoszkópiára.”
Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a végbélvérzés nem mindig ártalmatlan jelenség. Bár sokan aranyérre vagy kisebb emésztési panaszokra gyanakodnak, a tünet akár életmentő figyelmeztetés is lehet. Különösen aggasztó, hogy a vastagbélrák egyre gyakrabban érinti a fiatalabb korosztályt is. Az Egyesült Államokban jelenleg 45 éves kortól ajánlják a rendszeres szűrést, míg az Egyesült Királyságban 50 és 74 év között hívják be az embereket bélrákszűrésre.
A szakértők szerint azonban ez az új kutatás rávilágít, hogy a tünetek alapján már fiatalabb korban is szükség lehet vizsgálatra, még akkor is, ha nincs ismert kockázati tényező.A tanulmány 443 beteget elemzett 2021 és 2023 között, akik közül 195-nél korai stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak. Megdöbbentő, hogy a betegek mindössze 10 százalékának volt genetikai hajlama a betegségre.
A rákos esetek többsége korábbi dohányosokat érintett, de a legfőbb közös pont a végbélvérzés volt.A kutatók most egy még nagyobb, több ezer főt érintő tanulmányon dolgoznak, amelynek célja egy úgynevezett „kockázati pontszám” kidolgozása lesz.
Ez segíthetne abban, hogy az orvosok pontosabban megítéljék, kinél indokolt a vizsgálat már fiatal korban is. A vastagbélrák az Egyesült Királyság negyedik leggyakoribb daganatos megbetegedése, és tízből csak öten élik túl a diagnózist követő tíz évet. A szakértők szerint az esetek több mint fele megelőzhető lenne egészséges életmóddal – kevesebb feldolgozott hússal, több rosttal, mozgással és a dohányzás elhagyásával, írja a Mirror.
