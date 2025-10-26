Teljesült a rákos édesanya álma: láthatta fiát az esküvőjén

Carol Melton rákdiagnózisáról szóló hír után James, és párja, Shoni, előrébb hozták jövőre tervezett esküvőjüket, és egy gyönyörű ceremónia keretében kötötték össze életüket.

Rákos édesanya álma valóra vált Fotó: SIRAPHOL S. / freepik.com

Súlyos rákos betegként is jelen lehetett fia esküvőjén

Carol a University Hospital Crosshouse Nőgyógyászati Osztályának betegszobájában feküdt, ahol a személyzet gyorsan összefogott, hogy különleges esküvői napot biztosítson a fiának és párjának. A csapatmunka gyönyörű eredményt hozott, az osztály dolgozói virágokkal és lufikkal díszítettek, a kórház étkeztetési csapata pedig gondoskodott az ételekről és italokról.

Carolnak nehéz hónapjai voltak, rosszul lett, és hatalmas kihívásokkal nézett szembe. Igazán csodálatos volt számára látni, hogy a fia házasodik, és rendkívül boldog volt.

- nyilatkozta Caroline Blake, a Női és Gyermekosztály vezető ápolója.

A pár esküjük során tett fogadalmaikat büszke anyja, Carol, közeli családtagok, valamint az osztály és vezetői személyzet előtt tették le.

Mindig is az volt anyukám álma, hogy lásson engem házasodni, ezért amikor megtudtam, milyen rossz állapotban van, azonnal tudtam, hogy teljesítenünk kell az álmát. Nagyon fontos volt számomra, hogy anyukám ott legyen. Ő nemcsak az anyám volt, hanem a legjobb barátom, az az egyetlen ember, akire mindig számíthattam

- mondta James.

James párja, Shoni, hozzátette, hogy James-szel való házassága, tudva, hogy Carol is ott volt, többet jelentett számára, mint bármely nagy, fényűző esküvő - írja a Daily Record.