„Azt mondták túl fiatal vagyok ahhoz, hogy rákos legyek – nem is tévedhettek volna nagyobbat”

Amber Kissell már egy ideje rosszul érezte magát, amikor kiderült, annak ellenére küzd rákkal, hogy az orvosok eleinte csak azt mondogatták neki, hogy 45 évesen még túl fiatal ahhoz, hogy daganatos beteg legyen. Az amerikai nő kórmegállapítása ráadásul csak azután érkezett, hogy addig járt vissza tüneteivel az orvoshoz, mígnem elküldték őt egy kolonoszkópiára, amely kimutatta, vastagbélrákkal küzd. A rák pedig már átterjedt a májára és a nyirokcsomóira is.

Orvosai azt mondták, túl fiatal ahhoz, hogy rákos legyen Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

Orvosai azt mondták, túl fiatal ahhoz, hogy rákos legyen

A dolgok soha nem lettek jobbak. Sőt, csak egyre rosszabb lett minden. Harmadszor is visszamentem, és megkérdeztem, biztosak-e abban, hogy nincs rákom, mire azt mondták, hogy túl fiatal vagyok hozzá. Én azonban éreztem, hogy valami komoly baj van. A diagnózis után az egész világom összedőlt. A gyerekeim akkor nyolc és tizenhat hónaposak voltak. Olyan volt, mintha kívülről néztem volna magam. Azt hittem, meg fogok halni. Amikor megtudtam, hogy a rák a májamra is átterjedt, elejtettem a telefont, és felhívtam anyámat, hogy elmondjam neki, haldoklom

- emlékezett vissza a kórmegállapítás pillanatára Amber, aki 2015-ben második gyermeke születése után érzékelte először, valami nincs rendben. Indokolatlanul lefogyott, fáradékonyabb volt, vér volt a székletében.

Nem tudtam felkelni éjszaka, hogy gondoskodjak a babáról, annyira rosszul voltam.

Amber a diagnózist követően három specialistát is felkeresett. Végül agresszív kemoterápiára küldték, és habár eleinte csak az életminőségén akartak vele javítani, 12 alkalommal később rákmentesnek nyilvánítottak és azóta is, immáron kilenc éve remisszióban van.

Igazi csoda volt. Már ott tartottam, hogy emlékdobozokat készítettem, naplókat írtam nekik, fel akartam készíteni őket az életre nélkülem. Időbe telt, míg elhittem, a daganatok tényleg, teljesen eltűntek

- idézte őt az UNILAD.