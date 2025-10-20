Újabb világrekordra készül Popey

Sinka „Popey” Zsolt számára nem létezik lehetetlen, mindent elhúz, ami a foga közé akad. Legyen szó harckocsiról, vagy éppen egy utasszállító repülőgépről, nem jelent Zsolt számára akadályt. Neve összeforrt a lehetetlen legyőzésével. Emberfeletti teljesítményével világrekordok sorát állította már fel.

Fotó: Faludi Koppány

A hétvégén újabb erődemonstrációra készül Popey. Most két sportmotor erejét győzi le, és tartja vissza őket puszta kézzel. Ha sikerül ez lesz Zsolt 66. világrekordja.

Az életem a kihívásokról szól. Szeretek olyan dolgokat véghez vinni, amit eddig még a világon senki sem csinált. A legutóbbi 65. világrekordomat június végén állítottam fel Mezőtúron. Akkor fogam köze szorítottam a kötelet, és hat kamiont húztam el

– mondja büszkén Zsolt, aki már több, mint tíz éve edz a fogaira, a nyak-, a hát- és a lábizmaira. Eredményesen, mert már nem létezik számára lehetetlen. Elhúzott már egy 50 tonnás Airbus A320 típusú és egy 90 tonnás DHL Cargo repülőgépet, majd az Egyesült Arab emírségben egy 172 tonnás Boeing 747 Jumbot is. Popey legutóbb Mezőtúron döntötte meg egy egyiptomi erőember rekordját, és egy 18130 kilós kamiont húzott el a fogaival. Miután végzett, és szusszant egy cseppet hat kamion akadt a fogára, ami 112000 kg tömegű és 128 méter hosszú volt.

A kihívások sora soha sem ér véget Sinka Zsolt számára. Már gőzerővel készül a következő világ egyedülálló mutatványára.

Ilyet még senki sem csinált. Két motorkerékpárt fogok vissza tartani puszta kézzel, legalább egy percen át, vagy amíg a gumik eldurrannak

– mondja Popey, aki már nagyon készül az október 25-i eseményre, ahol ha sikerül a kihívás, akkor már Zsolt nevéhez 66 világrekord lesz köthető.

A hétvégén a Bors részese lehetett az erőember rekordkísérlet főpróbájának. Popey Budapesten a Nagybani piacon bizonyította be, hogy képes puszta kézzel visszatartani a gyorsasági motorokat.

Óriási volt a feszültség bennem, hogy valóban meg tudom csinálni. Nagyon kellett összpontosítom, hogy vissza tudjam tartani a bivalyerős versenygépeket, de sikerült

– mondjon büszkén Zsolt, aki bízik benne, hogy október 25-én is képes lesz erre az emberfeletti teljesítményre a Riz Levente Sport-és Rendezvényközpontban.