Hihetetlen rekord: 29 percig bírta levegő nélkül a víz alatt a férfi

Új Guinness-rekordot állított fel, a korábbi csúcstartót közel öt perccel múlta felül. Levegő nélkül még soha senki nem produkált ilyen szédületes teljesítményt.

Levegő nélkül 29 perc 3 másodpercig maradt a víz alatt a horvát férfi (képünk illusztráció)

Ehhez előtte tíz percig tiszta oxigént lélegzett, hogy vérplazmája és szövetei maximálisan feltöltődjenek oxigénnel, így szervezete a szokásosnál ötször több oxigént tudott elraktározni, mint normál esetben.

Egy átlagember 30 és 90 másodpercig bírja levegő nélkül

Maricic teljesítménye normál levegővel is lenyűgöző, ugyanis több mint 10 percig is képes visszatartani a lélegzetét – egy átlagember csupán 30-90 másodpercig bírja levegő nélkül – itt a rekord egyébként 11 perc 35 másodperc, ami a szerb Branko Petrovic nevéhez fűződik még 2014-ből - írja a player

A horvát sportoló célja nemcsak a rekordkísérlet volt, hanem az óceánok védelmére fel akarta hívni a figyelmet.