Fulladásnak álcázta nevelt lánya megölését Tibor

Szomorúan tekingetnek a helyiek arra a rendőrségi szalaggal lezárt családi házra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén, ahol szörnyű tragédia történt a napokban: egy fürdőkád vízben találták meg holtan az ott lakó középkorú házaspár fogyatékkal élő, önmagát ellátni nem tudó lányát, a 21 éves Vivient. Azonban az igazi döbbenet csak ezek után érte a közösséget: a boncolás során ugyanis kiderült, hogy Vivient meggyilkolták, az ügyben pedig le is tartóztatták az addig törődő nevelőapának tartott O. Tibort.

A piricseiek sokkot kaptak, mikor a férfit elvitte a rendőrség, mindenki egy családjáért minden percben dolgozó, nevelt lányát imádó férfinek ismerték:

– Mariann és Tibor már hosszú ideje nevelték együtt Vivient. Amennyire tudjuk, egy súlyos betegség miatt épült le szegény kislány, rohamai voltak, és sajnos sokszor viselkedett öntudatlanul is agresszíven. De az anyukája meg a nevelőapukája is türelmesen, szépen nevelték, soha nem emelték fel a hangjukat sem vele szemben – mesélte egy helybeli.

Ebben a házban történt a tragédia Fotó: Sipeki Péter / Szon

Vivien egy speciális iskola tanulója volt, ahova azonban nem tudott visszamenni, így a nap 24 órájában Mariann foglalkozott vele, míg Tibor több állásban dolgozott.

Viszont idő közben Mariann is beteg lett, így már alig tudta egyedül ellátni Vivit. Azonban még így is, erejét megfeszítve a lányának élt – szögezte le az asszony. Információink szerint a mentőket maga, a házaspár hívta ki, miután rábukkantak a nő holttestére, így először maguk, a hatóságok is azt hitték, hogy tragikus balesetről lehetett szó. A boncolásnál viszont Vivienen külsérelmi nyomokat találtak, később pedig már őrizetbe is vették a nevelőapát, a rendőrség ugyanis azt gyanítja, ő bántalmazta Vivient.

A férfit azóta letartóztatták, és most az elhárításra fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Az ügyészség elmondta, hogy bár Tibor büntetlen előéletű, ha bebizonyosodik a gyanú, akkor akár életfogytiglani büntetést is kaphat.

A környékbeliek még mindig remélik, hogy csak tévedés történt:

– Egyszerűen nem tudom Tiborról elhinni ezt. És Mariannról pedig azt, hogy tétlenül nézte volna, ahogy bántják a lányát. Így sem tudjuk, hogyan éli ezt az egészet túl, félünk, hogy összeroppan. A történtek óta nem is láttuk erre felé, csak remélni tudjuk, hogy a családtagjaival van, akik tartják benne a lelket.