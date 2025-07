A gyerekek apa nélkül fognak felnőni: szívszorító részletek derültek ki a piricsei tragédiáról

Hátborzongató baleset rázta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsét hétvégén (július 19.). Mint arról lapunk is beszámolt, egy motoros összeütközött az egyik utcából kikanyarodó traktorral a Táncsics utcai kereszteződésben. A karambol ereje borzalmas volt: a traktor valósággal kettétört, a motor pedig szinte darabjaira szakadt, több alkatrész ki is gyulladt.

A traktorbaleset áldozata, B. Csaba és felesége három gyermeket neveltek Fotó: Szon/Sipeki Péter

Három gyermeket nevelt a traktorbaleset áldozata

A helyiek közül többen is a helyszínre siettek, miután meghallották az ütközés sokkoló hangját, a látványtól pedig még a vér is meghűlt az ereikben. Az első sokk után azonban bátran cselekedtek: többen rögtön a motoroshoz rohantak, akit először elvonszoltak az izzó motoralaktrészek közeléből, majd a bukósisakját is felnyitották, hogy megnézzék az életfunkcióit, miközben többen a mentőket riadóztatták. Bár a mentőegységek és egy mentőhelikopter is gyorsan a helyszínre ért, a motoroson már nem lehetett segíteni: a helyszínen elhunyt.

Mint kiderült, a balesetben egy köztiszteletnek örvendő, háromgyermekes encsencsi családapa, B. Csaba vesztette életét. Úgy tudjuk, hogy a 42 éves férfit sokan szerették és ismerték a környéken, feleségével együtt három kislányt neveltek nagy szeretetben.

A férfi rajongásig szerette gyermekeit és családját, emellett több évtizede motorozott, méghozzá figyelmesen és körültekintően.

Felesége születésnapja előtt hunyt el a motoros Fotó: Szon/Sipeki Péter

Felesége születésnapja előtt hunyt el Csaba

Így egyelőre sem ők, sem a rendőrök nem tudják, hogy pontosan hogyan is történhetett a végzetes baleset. Bár a szörnyűségről számtalan pletyka terjengett a településen, most a férfi sógornője közösségi oldalán kérte meg az embereket: ne ítélkezzenek sógora felett, azzal ugyanis még jobban összetörik özvegyét, aki a baleset után ünnepelte volna születésnapját:

Az a sok „jóindulat”, amit egy háromgyerekes, pont ma 31 éves özvegynek látnia kell, amit a gyarló embertársai, teszem hozzá, ismeretlenül fröcsögnek... Tényleg jobb a lelküknek, ha ilyeneket írhatnak? Elmondom, hogy nekünk egyáltalán nem. Elég azzal a fájdalommal együtt élni, hogy már nem lesz köztünk. A lányokat nem látja felnőni

- írta a gyászoló nő. Hozzátette, hogy a szóbeszéd ellenére a férfi nem motorostalálkozóra sietett, éppen ellenkezőleg: szívszorító okok miatt ült fel aznap a gépre:

Az áldozat nem motorostalálkozóra sietett. A felesége meglepetés szülinapi partijára szeretett volna még néhány dolgot beszerezni

- szögezte le.