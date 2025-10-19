„Belehalt a bánatba” – borzasztó tragédia történt a gyermekeit papuccsal verő parasznyai asszony családjában

Fenekestül felfordult annak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Parasznyán élő családnak az élete, akiket az ország a brutális édesanya, Szilvia miatt ismert meg. Ahogyan azt a Bors elsőként megírta, ő volt az az asszony, aki saját kettő és négy éves fiát egy papuccsal verte össze-vissza a nyáron, mivel a gyerekek kilyukasztották a medencéjüket. Lapunk információi szerint most egy borzasztó tragédia érte a családjukat.

Papuccsal verte össze a fiait

Ahogyan az ismeretes, Szilvia még júliusban saját maga rögzítette azt, hogy brutálisan összeveri a két kisfiát, Lacikát és Henriket. Azonban arra nem számított, hogy a felvétel kiszivárog és felkerül a netre. A nőre népharag zúdult, ami miatt a falujukban meg akarták lincselni őt, sőt, még a saját rokonai is megverték azért, amit a gyerekekkel tett. A kicsik dédpapája, Károly a Borsnak mesélte el korábban a részleteket, mely szerint ő maga akarja magához venni a fiúkat.

- Engem Szilvi, az unokám hívott fel, hogy nagy baj van, azonnal menjek. Akkor még el sem tudtam képzelni, hogy mi történt. Amikor odamentem, akkor mondja, hogy voltak itt a rendőrök, a gyámügy és el akarják vinni a gyerekeket. De még akkor se beszélt a felvételről. Azonnal rohantam a gyermekvédelemhez, hogy beszéljük meg a dolgot, hogy pontosan miért akarják elvenni a kicsiket. Hát ekkor szembesítettek azzal, hogy mit tett velük Szilvi… – mondta akkor Károly, akit a gyerekek csak Papónak hívtak. A férfi elmondta, hogy nála nőtt fel Szilvi is, így nem érti hogyan tehette ezt a fiúkkal, hiszen ő nem így nevelte a lányt. Végül Lacika az édesapjához került, míg Henriket elvitte a gyámügy.

Engem csak a gyerekek érdekelnek! Magamhoz akarom venni őket. Addig megyek, amíg vissza nem kapom mind a kettőt

– mondta Károly.

Azonban ez már sajnos nem történhetett meg. A Bors információi szerint a férfi nemrég elhunyt. Lapunkat egy közeli hozzátartozó tájékoztatta a halálesetről.

Karcsi beteg volt már nagyon, de szerintem a mérhetetlen fájdalomba halt bele. Így a fiúk nem tudtak hozzá kerülni. Lacika az apjánál van, míg Heniket a nagybátyja vette magához. Szilviről nem tudunk semmit, ő vissza se jött Parasznyára. Bujkál valahol. Amikor eltemettük Karcsit, ő akkor sem jelent meg…

– mesélte a rokon.