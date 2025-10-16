Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Eltűnt, bujkál valahol" – máig retteg a lincseléstől a parasznyai gyermekbántalmazó anya

Parasznya
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 10:00
Az egész országot felháborította, hogy egy anya a nyáron papuccsal és tenyérrel brutálisan elverte a két kisfiát. Akkor a hatóságok azonnal elvették a nőtől a gyerekeket. Egyiküket az apjuknál hagyták, míg a legkisebbet elvitte a gyámhatóság. Most a Bors utánajárt, hogy mi lett az eset óta a családdal.
M. N.
Üvöltve, műanyag papuccsal verte két kisfiát még júliusban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Parasznyán élő Szilvia – írta meg elsőként a Bors. Az esetet még videóra is vette a kegyetlen anya, ami kiszivárgott az internetre is. Kiderült, az volt a magyarázata a tettére, hogy a gyerekek szerinte kiszakították a medencét. A gyermekbántalmazás Parasznyán akkora felháborodást váltott ki, hogy meg akarták lincselni a nőt. Végül Lacikát és a kis Henriket elvették Szilviától. Most a Bors utánajárt, hol vannak a gyerekek.  

gyermekbántalmazás Parasznyán
Mindenkit felháborított a gyermekbántalmazás Parasznyán Fotó: Bors

Gyermekbántalmazás Parasznyán: újabb fejlemények az ügyben

Ahogyan azt a Bors megírta, még a rokonai is összeverték Szilvit, miután megtudták, mit tett a négyéves Lacikával és kétéves Henrikkel. A felkavaró felvételen – amit a gyerekek érdekében nem teszünk közzé – az látható, hogy az anyuka először az egyik fia fenekét és hátát veri brutális erővel a papuccsal, miközben tettét végig videózza, majd a másik fia következett. Az eset után a rendőrség és a gyámügy közösen vonult ki a család házához, ahol azonnal elvették a gyerekeket a nőtől.  

gyermekbántalmazás Parasznyán
A nő eben a házban verte össze a gyerekeit Fotó: Bors

A dédpapa küzdött a gyerekekért

Információink szerint a gyerekek dédpapája, Károly volt az, aki Szilvit is felnevelte. Ő szerette volna magához venni a gyerekeket, ugyanis Lacikát az édesapjánál helyezték el, míg a kis Henrik elhelyezéséről a gyámhatóság gondoskodott. Úgy tudjuk, hogy a gyerekek végül nem hozzá kerültek. A Bors kiderítette, hogy jelenleg Lacika még mindig az édesapjánál nevelkedik, míg a kis Henriket a nagybátyja vette magához. 

gyermekbántalmazás Parasznyán
A kilyukasztott medence miatt esett az anya a kisfiúknak Fotó: Bors

Igen, hiába küzdött értük Karcsi, nem nála helyezték el a gyerekeket 

– mondta lapunknak egy közeli hozzátartozó. 

Lacika az apjánál maradt, míg Henriket a gyámügy a nagybátyja gondjaira bízta, ő neveli. Szilviről nem tudunk semmit, nem jött vissza Parasznyára, mert itt meglincselték volna. Eltűnt, bujkál valahol 

– zárta a beszámolóját.

 

