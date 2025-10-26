Kiszedték a csavarokat Horváth Éva testéből: "Furcsa érzés, hogy mozgathatom a lábam!"

Horváth Éva Instagramon tette meg a nagy bejelentését, amely a rajongóinak is régóta várt pillanatot hozhatja el: hamarosan kiveszik lábából a tartó csavarokat és rögzítő eszközöket. Ez a pillanat komoly mérföldkőnek számít a modell számára, hiszen hónapokon át tartó rettegés és bizonytalanság után végre látni a remény fényét az alagút végén.

Horváth Éva balesete Balin történt, ami mindent megváltoztatott az életében (Fotó: Mediaworks)

Horváth Éva állapota javulni látszik

Éva tavaly novemberben szenvedett motorbalesetet Balin, amely nyílt lábszártöréssel és bokatöréssel járt. Azonnal megműtötték, vasakat helyeztek a lábába, de a seb súlyosan elfertőződött. Az orvosok azt a forgatókönyvet sem zárták ki, hogy amputálni kell a sérült végtagot, szerencsére ezt végül elkerülték.

A hazatérés sem ment zökkenőmentesen, ugyanis a budapesti repülőút után újabb komplikáció lépett fel, a seb erősen vérezni kezdett, és azonnali beavatkozásra volt szükség. Az ezt követő hónapok során sorra követték egymást a műtétek: összesen nyolcszor operálták, és több hónapos kórházi tartózkodás várt rá. Négy hónapot töltött intézményben, ebből egy hónapig mozdulatlanságban kellett feküdnie.

Horváth Éva gyerekei nélkül gyógyult

Az igazi sebek azonban nem csupán fizikálisak voltak. Éva számára az egyik legnehezebb dolog az volt, hogy nem lehetett a két gyermekével, Kristóffal és Alexszel. A kicsik Balin folytatták iskolájukat, míg anyjuk itthon, kórházban harcolt a gyógyulásért. Fél évig nem ölelhette meg őket, csak telefonon tudtak beszélni.

Anyaként borzasztó volt kimaradni a mindennapjaikból. A gyerekeim hiánya jobban fájt, mint a balesetem

– vallotta be nyíltan.

Horváth Éva gyermekei, Kristóf és Alex Balin jártak oviba és iskolába, míg ő Magyarországon feküdt a kórházban ( Fotó: Mediaworks Archív)

Lelki tartásban is nagy próbatétel volt ez az időszak, de Éva nem adta fel. Kitartásával, pozitív szemléletével és emberfeletti belső erővel vészelte át a legsötétebb hónapokat. Minden új műtétet úgy fogadott, mint egy új lépést a gyógyulás felé. A közösségi médiában végig dokumentálta állapotát, mosollyal, reménnyel és őszinteséggel. Még amikor belül fájt is, posztolt, hogy tudják: nem adta fel. Ennek hatására az ország figyelme hosszú hónapokig rá szegeződött: mikor térhet vissza régi életéhez? Úgy tűnik, talán most!

Éppen azt számolgatom, mikor vegyem be ezt a brutál erős fájdalomcsillapítót, hogy amikor megszabadulok ezektől a drága kellékeimtől - ezektől a fixateuröktől, amik, megmondom őszintén, hogy már egy kicsit hozzám nőttek -, szóval, hogy amikor ezeket kiveszik, akkor üssön a legjobbat. Autót vezetni sem tudok ezzel a fájdalomcsillapítóval, ez olyan erős, mint a lórúgás. Úgyhogy apukám visz, és barátnőm hoz majd haza. Szorítsatok! 11 hónap telt el, képzeljétek el, mióta bennem vannak ezek a vasak

- írta közösségi oldalán.