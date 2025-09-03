„A sürgősségi osztályon azt mondták, hogy a 3 éves kislányom elkapott egy vírust – másnap meghalt”

Egy anya jogi lépéseket tesz, miután gyönyörű kisgyermeke tragikus módon meghalt egy nappal azután, hogy a sürgősségi osztály orvosai azt mondták neki, hogy „valószínűleg elkapott egy vírust”.

A hároméves Penny Stevens szepszisben hunyt el, miután az orvosok „elszalasztották a lehetőséget”, hogy sürgősségi ellátásra utalják. A gyászoló anya, Jemma Graham 2022. december 3-án elvitte lányát a chichesteri Szent Richárd Kórházba. A kórházi dolgozók teljesen le voltak terhelve, az édesanya "harmadik világbeli állapot"-ként írta le az ott tapasztaltakat. Mint mondta, hatalmas káosz uralkodott a sürgősségi osztályon az A-típusú streptococcus járvány okozta pánik miatt.

A halálát megelőző három napban a kis Penny köhögéstől, magas láztól, hányástól és kiütésektől szenvedett. Ez arra késztette Jemmát, hogy felhívja az ügyeletet, akik azt tanácsolták, hogy vigye azonnal kórházba a kicsit.

Amikor megérkeztek a Szent Richárd kórházba, azt mondták nekik, hogy előfordulhat, hogy órákig nem látják el, mivel az osztály nehezen birkózik meg a betegek megugrott számával. Pennyt, akinek megemelkedett a pulzusa és szaporán vette a levegőt is, a kórházba kerülést követő 15 percen belül már fel kellett volna venni az osztályra.

„Az ügyelet tanácsára kórházba vittük, miután rosszul lett, de az osztály egyértelműen túlterhelt volt” – mondta Jemma. „Azt mondták, hogy valószínűleg vírusfertőzésben szenved. Se az orvosok, se az ápolók nem aggódtak, hogy bármi komolyabb dolog történne.”

Az orvosok azonban hibáztak, ugyanis azt írták a gyerek kórlapjára, hogy nem álmos, nem letargikus, annak ellenére, hogy az édesanyjának kellett megfognia, nehogy összeessen. A hosszú várakozás miatt aggódva Jemma hazavitte a lányát, de Penny állapota egyik napról a másikra gyorsan romlott.

Másnap a kora reggeli órákban az aggódó anyuka már a segélyhívót hívta, és Pennyt mentővel kórházba szállították, ahol érkezése után röviddel szívrohamban meghalt. A mentősök mindent megtettek a kisgyermek újraélesztése érdekében, életmentő kísérleteik teljes 80 percig tartottak, mielőtt A-típusú streptococcus szepszisben meghalt.