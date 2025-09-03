„A sürgősségi osztályon azt mondták, hogy a 3 éves kislányom elkapott egy vírust – másnap meghalt”

Egy anya jogi lépéseket tesz, miután gyönyörű kisgyermeke tragikus módon meghalt egy nappal azután, hogy a sürgősségi osztály orvosai azt mondták neki, hogy „valószínűleg elkapott egy vírust”.
A hároméves Penny Stevens szepszisben hunyt el, miután az orvosok „elszalasztották a lehetőséget”, hogy sürgősségi ellátásra utalják. A gyászoló anya, Jemma Graham 2022. december 3-án elvitte lányát a chichesteri Szent Richárd Kórházba. A kórházi dolgozók teljesen le voltak terhelve, az édesanya "harmadik világbeli állapot"-ként írta le az ott tapasztaltakat. Mint mondta, hatalmas káosz uralkodott a sürgősségi osztályon az A-típusú streptococcus járvány okozta pánik miatt.
A halálát megelőző három napban a kis Penny köhögéstől, magas láztól, hányástól és kiütésektől szenvedett. Ez arra késztette Jemmát, hogy felhívja az ügyeletet, akik azt tanácsolták, hogy vigye azonnal kórházba a kicsit.
Amikor megérkeztek a Szent Richárd kórházba, azt mondták nekik, hogy előfordulhat, hogy órákig nem látják el, mivel az osztály nehezen birkózik meg a betegek megugrott számával. Pennyt, akinek megemelkedett a pulzusa és szaporán vette a levegőt is, a kórházba kerülést követő 15 percen belül már fel kellett volna venni az osztályra.
„Az ügyelet tanácsára kórházba vittük, miután rosszul lett, de az osztály egyértelműen túlterhelt volt” – mondta Jemma. „Azt mondták, hogy valószínűleg vírusfertőzésben szenved. Se az orvosok, se az ápolók nem aggódtak, hogy bármi komolyabb dolog történne.”
Az orvosok azonban hibáztak, ugyanis azt írták a gyerek kórlapjára, hogy nem álmos, nem letargikus, annak ellenére, hogy az édesanyjának kellett megfognia, nehogy összeessen. A hosszú várakozás miatt aggódva Jemma hazavitte a lányát, de Penny állapota egyik napról a másikra gyorsan romlott.
Másnap a kora reggeli órákban az aggódó anyuka már a segélyhívót hívta, és Pennyt mentővel kórházba szállították, ahol érkezése után röviddel szívrohamban meghalt. A mentősök mindent megtettek a kisgyermek újraélesztése érdekében, életmentő kísérleteik teljes 80 percig tartottak, mielőtt A-típusú streptococcus szepszisben meghalt.
Jemma így folytatta: „Úgy döntöttem, hogy hazaviszem, ahelyett, hogy a kórházban vártunk volna, ami akkoriban teljesen kaotikus volt. Órákkal később meghalt. A vérmérgezés miatt Penny állapota olyan gyorsan romlott, hogy a világunk egy pillanat alatt összeomlott.”
„Ami ezután történt, olyan módon tört össze minket családként, amilyet senkinek sem lett volna szabad elviselnie. Penny halála továbbra is kísért minket, és azon tűnődünk, hogy vajon tehettünk volna-e többet azon az éjszakán, hogy segítsünk neki.”
Egy jelentés megállapította, hogy a kezdeti vizsgálat során használt szepszis szűrőeszköz „olyan jeleket rögzített, amelyek sürgős felülvizsgálatot kellett volna kiváltaniuk”. Jemma azóta utasította az orvosi műhibákkal foglalkozó ügyvédeket, hogy a tragédiát követően indítsanak jogi lépéseket a kórház ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.