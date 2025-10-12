Közel 6 kilós óriásbébi sokkolta a szülészetet – videón a rekorder baba

Óriásbébi okozott hatalmas meglepetést egy kórházban: közel 6 kilogrammal jött a világra. Édesanyja császármetszéssel szült, később pedig meg is mutatta a vasgyúró csecsemőt.
Egy igazi „óriásbébi” látta meg a napvilágot Amerikában, Tennessee államban, és máris világszerte beszédtéma lett. A "kis" Cassian Martin 5,8 kilogrammal született a Nashville-ben található TriStar Centennial Women’s Hospitalban – ez az utóbbi időszak legnehezebb újszülöttje az intézményben – olvasható a Daily Star cikkében.
A baba édesanyja, Shelby Martin a TikTokon osztotta meg a hírt, ahol humorosan így kommentálta:
Amikor az emberek arról beszélnek, hogy nagy babájuk született… nos, hidd el, én tudom, mit jelent a nagy.
Összehasonlításképp: egy átlagos újszülött súlya körülbelül 3,4 kilogramm, így Cassian közel kétszer ekkora volt már születésekor. A kommentelők vicces megjegyzésekkel árasztották el a bejegyzést – egyikük azt kérdezte: „Hány évig volt odabent?”, míg egy másik hozzátette: „Meg kellett szülnöd, vagy egyszerűen kisétált?”
A kórház közleményében „a szeretet és az emberi kitartás gyönyörű emlékeztetőjeként” jellemezte a szülést. Shelby külön megköszönte az orvosok és nővérek munkáját:
Külön hálás vagyok azoknak, akik segítettek az első császármetszésem utáni felépülésben. És óriási köszönet a NICU-csapatnak is, akik gondoskodtak a kisfiunkról, amikor én még nem tudtam. Soha nem felejtelek el benneteket.
Cassian édesanyját egyébként az első (csak fotókból álló, 40 milliós nézettséget elérő) bejegyzés után még azzal is megvádolták a közösségi médiában, hogy AI-generálta képeket tett fel, így kénytelen volt egy videót is megosztani, amin látszik a babája, valamint a digitális mérleg is, hátha ezzel elhallgattatja a kétkedőket.
Cassian rekordja nem egyedülálló: korábban a brazil Henrí Bandeira de Mello Barbosa Xavier hódította meg az internetet hatalmas termetével. A kisfiú tíz hónaposan 14 kilogrammot nyomott és 79 centiméter magas volt, ami egy átlagos kétéves gyermek méretének felel meg. Édesanyja elmondta, hogy még a szülés előtti ultrahang sem jelezte előre, milyen nagy lesz a baba. „24 órán át vajúdtam, végül császármetszést javasoltak, mert elájultam a fájdalomtól. Amikor Henrí megszületett, mindenki azt mondta: most már értik, miért nem akart megszületni – egyszerűen túl nagy volt.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.