Közel 6 kilós óriásbébi sokkolta a szülészetet – videón a rekorder baba

Óriásbébi okozott hatalmas meglepetést egy kórházban: közel 6 kilogrammal jött a világra. Édesanyja császármetszéssel szült, később pedig meg is mutatta a vasgyúró csecsemőt.

Az óriásbébi elképesztő súllyal, közel 6 kilogrammal jött a világra Fotó: TikTok/ @shlbmrtn

Óriásbébi okozott meglepetést a kórházban

Egy igazi „óriásbébi” látta meg a napvilágot Amerikában, Tennessee államban, és máris világszerte beszédtéma lett. A "kis" Cassian Martin 5,8 kilogrammal született a Nashville-ben található TriStar Centennial Women’s Hospitalban – ez az utóbbi időszak legnehezebb újszülöttje az intézményben – olvasható a Daily Star cikkében.

A baba édesanyja, Shelby Martin a TikTokon osztotta meg a hírt, ahol humorosan így kommentálta:

Amikor az emberek arról beszélnek, hogy nagy babájuk született… nos, hidd el, én tudom, mit jelent a nagy.

Összehasonlításképp: egy átlagos újszülött súlya körülbelül 3,4 kilogramm, így Cassian közel kétszer ekkora volt már születésekor. A kommentelők vicces megjegyzésekkel árasztották el a bejegyzést – egyikük azt kérdezte: „Hány évig volt odabent?”, míg egy másik hozzátette: „Meg kellett szülnöd, vagy egyszerűen kisétált?”

A kórház közleményében „a szeretet és az emberi kitartás gyönyörű emlékeztetőjeként” jellemezte a szülést. Shelby külön megköszönte az orvosok és nővérek munkáját:

Külön hálás vagyok azoknak, akik segítettek az első császármetszésem utáni felépülésben. És óriási köszönet a NICU-csapatnak is, akik gondoskodtak a kisfiunkról, amikor én még nem tudtam. Soha nem felejtelek el benneteket.

Cassian édesanyját egyébként az első (csak fotókból álló, 40 milliós nézettséget elérő) bejegyzés után még azzal is megvádolták a közösségi médiában, hogy AI-generálta képeket tett fel, így kénytelen volt egy videót is megosztani, amin látszik a babája, valamint a digitális mérleg is, hátha ezzel elhallgattatja a kétkedőket.

Cassian rekordja nem egyedülálló: korábban a brazil Henrí Bandeira de Mello Barbosa Xavier hódította meg az internetet hatalmas termetével. A kisfiú tíz hónaposan 14 kilogrammot nyomott és 79 centiméter magas volt, ami egy átlagos kétéves gyermek méretének felel meg. Édesanyja elmondta, hogy még a szülés előtti ultrahang sem jelezte előre, milyen nagy lesz a baba. „24 órán át vajúdtam, végül császármetszést javasoltak, mert elájultam a fájdalomtól. Amikor Henrí megszületett, mindenki azt mondta: most már értik, miért nem akart megszületni – egyszerűen túl nagy volt.”