Egy szokatlan betegség miatt óriásira nőtt az orra: még csókot sem tudott adni feleségének a férfi

Amikor az emberek az idősödésre gondolnak, többnyire néhány ránc és egy kis ősz haj juthat eszükbe. Azonban egy skót nagyapa számára az idő múlása sokkal váratlanabb dolgot hozott: egy orrot, ami nem volt hajlandó abbahagyni a növekedést.

Az idős férfi növekvő orrára csupán egy műtét jelentette a megoldást. (Képünk illusztráció) / Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

Évek óta növekedett a férfi orra, de eleinte nem foglalkozott vele

A 68 éves Gerard McAliece, a skóciai Kilmacolmból, körülbelül 6 évvel ezelőtt vette észre először, hogy valami megváltozott az orrán. Eleinte nem foglalkozott vele különösebben, azt gondolta, ez is csak az öregedés része. Azonban ahogy telt az idő, a változások egyre feltűnőbbé váltak.

Egyszerűen csak nőtt és nőtt, és amennyire tudtam, próbáltam figyelmen kívül hagyni

- mondta Gerard.

A nyugdíjas férfi egyre gyakrabban vette észre, hogy az emberek megbámulják őt, amikor az utcán járt:

Igen, az emberek bámulni kezdtek, volt, aki elfordította a fejét, de én úgy voltam vele: ez vagyok én. Fogadjanak el így, ahogy vagyok.

Idővel azonban a növekedés annyira súlyossá vált, hogy az orra lelógott a szája elé, megnehezítve az evést, az ivást, sőt még azt is, hogy kifejezze szeretetét a felesége, Carol felé.

Évek óta nem tudtam rendesen megcsókolni őt.

Az orvosok végül rhinophyma nevű betegséget diagnosztizáltak nála, ami egy ritka bőrbetegség, amelyet a faggyúmirigyek és a kötőszövetek túlburjánzása okoz az orron.

A diagnózis ellenére még nem látta a kiutat a betegségből

Annak ellenére, hogy az állapota súlyos volt, Gerard eleinte nehezen kapott segítséget.

Amikor orvoshoz mentem, egy helyettes orvost láttam. Megkérdezte, hogy tudok-e lélegezni, én pedig mondtam, hogy igen, mire azt felelte: "akkor minden rendben." Ezután már nem is beszéltem a háziorvosommal erről, mert nem gondoltam, hogy bármit is tennének, hiszen kozmetikai problémának minősítenék.

Végül a felesége, Carol lépett közbe, és felvette a kapcsolatot a glasgow-i Ever Klinikával, miután olvasott arról, hogy segítettek már más rhinophyma-betegeknek.

Amikor Gerard találkozott a klinika csapatával, megdöbbentek azon, mennyire előrehaladott az állapota, és azonnal cselekedtek. Egy négyórás, bonyolult műtét során, Dr. Cormac Convery vezetésével, az orvosok eltávolították a felesleges szöveteket és újraformálták az orrát.

Azt mondták, ez volt a legnagyobb munka, amit valaha elvállaltak, és hogy ez valódi kihívás lesz, de remélték, hogy egyetlen alkalommal sikerül megoldani, és így is lett.

Az eredmény természetesen életet megváltoztató volt. Gerard végre visszatérhetett ahhoz az élethez, amit régen élt.

Most már ismét beszélgetek az emberekkel, elmegyek sörözni, és újra élvezem az éttermi vacsorákat, amit évek óta nem tettünk.

Az idős férfi most abban bízik, hogy története másokat is bátorít majd, hogy ne várjanak túl sokáig a segítségkéréssel - írta a Unilad.