Titokban tervezte meg temetését a nő, aki ritka, gyógyíthatatlan betegséggel küzdött

Egy férfi szívszorító szavakkal búcsúzott barátnőjétől, miután a nő elhunyt, miután éveken át küzdött egy ritka és gyógyíthatatlan betegséggel.

A fiatal nő elvesztette harcát a gyógyíthatatlan betegséggel szemben. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Egész életét behálózta a gyógyíthatatlan betegség elleni küzdelem

Jody Lewis egész életében cisztás fibrózissal küzdött, ami egy ritka, gyógyíthatatlan genetikai betegség, amely légzési és emésztési problémákat okoz.

A nő egészségügyi állapota 2020-ban súlyosan megromlott. Kettős tüdőátültetésre volt szüksége, és vérrögök valamint beszűkült vénák miatt is kezelést kapott. Ekkor Jody új esélyt kapott az életre, amikor a Liverpooli Szív- és Mellkasi Kórházban 222 beteg egyikeként részt vett egy áttörést jelentő gyógyszeres terápia, a Kaftrio klinikai kísérletében.

Abban az időben két évet töltöttem el állandó kínban a fejemben lévő nyomás miatt, amit a beszűkült vénák okoztak. 29 éves voltam, és egy nagyon sötét jövő várt rám. Titokban már a temetésemre készültem, mivel semmi garancia nem volt arra, hogy túlélem a transzplantációt nemhogy azt, hogy egy évnél tovább élek.

– mesélte korábban Jody.

Azonban 18 hónappal ezelőtt Jodynál tüdőrákot diagnosztizáltak. A wrexhami születésű nő visszatért a Broadgreen kórházba kezelésre, de sajnos szeptember 11-én, 35 évesen elhunyt szerettei körében.

Párja osztotta meg a tragikus hírt

Párja, a 38 éves Dean Edward megható szavakkal emlékezett meg Jodyról.

Helyi lány volt, és egy barátom barátján keresztül ismertem meg. Életvidám, kedves lány volt, és nagyon szerette az állatokat. Az egyik nagy szenvedélye a lovaglás volt. Több kutyája is volt, és önkéntesként dolgozott a Nationwide Therapy Dogs szervezetnél.

- mesélte Dean.

A férfi elárulta, hogy Jody hihetetlen lelki erővel viselte mindazt, amit az élet rázúdított.

A rák 18 hónap alatt szétterjedt és végül emiatt hunyt el. Sok cisztás fibrózisban szenvedő beteg nem is magától a betegségtől hal meg, hanem kapcsolódó betegségek miatt. Ő rendkívül erős ember volt. Számomra úgy tűnt a kemoterápiát is könnyedén viseli. Nyilvánvalóan a teste megsínylette, de az elméje hihetetlenül erős maradt. Elszánt volt, hogy mindent legyőz, és soha nem adta fel.

Dean háláját fejezte ki a liverpooli orvosok és ápolók iránt, akik párját évekig gondozták.

A Broadgreen ápolói egyszerűen fantasztikusak. Ha megnyomtad a nővérhívót, 10 másodpercen belül ott voltak. Sok nővér több mint 10 éve ismerte Jodyt, és igazi barátokká váltak.

Jody temetését kedden tartja a család, és az erre gyűjtött összegből fennmaradó pénzt mind állatai gondozására költik, akiket úgy döntöttek, nem adnak örökbe - írta a Daily Star.