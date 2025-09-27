Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
„A sors kegyetlen fordulatot hozott” – életét vesztette egy magyar rendőr, egy 10 és egy 13 éves gyermek maradt félárván

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 20:20
Meghalt Bács-Kiskun vármegye legtiszteletreméltóbb rendőre, Jaksa Richárd rendőr hadnagy.
Az egész közösség gyászol, miután meghalt Bács-Kiskun vármegye legtiszteletreméltóbb rendőre, Jaksa Richárd rendőr hadnagy. A kétgyermekes édesapa 2025. július 22-én, 40 éves korában elhunyt egy tragikus autóbalesetben, a rendőr hadnagy két évtizeden át szolgálta a hivatást. 

Fotó: freepik.com

A BAON szúrta ki a ZoNa Alapítvány a gyermekekért felhívását a Facebook-oldalukon, miután az alapítvány közzétett egy adománygyűjtési felhívást az elhunyt rendőr félárván maradt gyermekeinek megsegítése érdekében. 

Őszinte részvétünket fejezzük ki és a Család meghatalmazásával rendkívüli adománygyűjtést szervezünk Jaksa Richárd r. hadnagy félárván maradt gyermekeinek, akik jelenleg 10 és 13 évesek

– olvasható a bejegyzésben.

A portál szerint a felhívásban arra is kitérnek, hogy Richárd a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után, 2005-ben szerelt fel a Kiskőrösi Rendőrkapitányságra, ahol gyakorlati idejét is töltötte. 2008-tól a Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes csapaterős századának tagja lett, ugyanebben az évben járőrvezetői kinevezést, majd váltásparancsnoki beosztást kapott.

Jaksa Richárd rendőr hadnagy rajongott a családjáért 

Az édesapa pályafutását folyamatos szakmai fejlődés kísérte: a Rendőrtiszti Főiskolán 2012-ben diplomázott, majd 2013-tól Kiskőrösön szolgálatirányító parancsnokként dolgozott. 2025 februárjától már a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Szabadszállási KMB csoportját vezette, majd június 1-jén – hosszú évek munkájának elismeréseként – a Szabadszállási Rendőrőrs parancsnokává nevezték ki.

Mindössze egy hónappal később, 2025. július 1-jén ünnepelhette 20 éves szolgálati jubileumát.

Jaksa Richárd feleségével, Nikivel 2007 óta alkotott szeretetteljes párt. A rendőr hadnagy odaadó férj és édesapa volt, aki aktívan részt vett gyermekei életében. 

A sors azonban egy kegyetlen fordulattal szétzilálta a szerető családot, miután Richárd 2025. július 5-én autóbalesetet szenvedett, melyet követően 17 napon át küzdött az életben maradásért, szervezete végül feladta a harcot és július 22-én, mindössze 40 évesen elhunyt.

Adománygyűjtést szerveztek a félárván maradt gyermekekért

A szeretett édesapa halála pótolhatatlan veszteség családja számára, ezért  közösség amennyire csak tud igyekszik támogatást nyújtani. Ennek részeként most összefogott, hogy gyűjtsenek a feleségének és gyermekeinek.

Aki szeretne segíteni, az alábbi adatokon keresztül teheti meg:

Kedvezményezett: ZoNa Alapítvány a gyermekekért
Bankszámlaszám: 10403909-50527085-68681001
IBAN: HU10 10403909-50527085-68681001

Közlemény: Támogatás néhai Jaksa Richárd r. hadnagy gyermekei részére

Az alapítvány teljes bejegyzését itt olvashatod el: 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
