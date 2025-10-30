Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Akár egy temetést is tervezhetnénk” – megégett egy 9 éves kisfiú, miután kigyulladt az ágyban a telefontöltője

áramütéses
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 14:30
telefontöltőtűz
Súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba, nyaklánca szinte beleégett a nyakába.
CJA
A szerző cikkei

Hajszálon múlt egy 9 éves kisfiú élete, miután kigyulladt telefontöltője és megégette a nyakláncán keresztül.

Telefontöltője gyulladt ki, hajszálon múlott Ashtyn élete
Telefontöltője gyulladt ki, hajszálon múlott Ashtyn élete (fotó: Colston Strong / Facebook)

Október 19-én Laura Morrow hajnali öt órakor arra ébredt, hogy fia, Ashtyn Pitts, égési sérüléseket szenvedett a nyakán és a bal karján.

A louisianai anyuka gyermeke sírására és segítségkérésére ébredt, majd azonnal a sürgősségire sietett vele, ahonnan a shreveporti LSU–Ochsner égési osztályra szállították.

Telefontöltője gyulladt ki, majdnem halálra égett a kisfiú

Ashtyn alvás közben szenvedte el a balesetet, ezért édesanyja most másokat is igyekszik figyelmeztetni az ágyban használt elektronikai eszközök veszélyeire.

A fiú a töltője mellett aludt, amikor az éjszaka folyamán valamikor a csatlakozó kissé meglazult, és így a nyaklánca hozzáérhetett a töltő fém részeihez.

Olyan hangos csattanás volt, aztán felébredtem, remegni kezdtem, segítséget kértem, de egy idő után abbahagytam a remegést. A testvéremmel berohantunk a szobába, és segítséget kértünk

- idézte fel a fiú a horrorfilmbe illő pillanatokat.

A lánc annyira beleégett Ashtyn nyakába, hogy a mintázata is látszott a bőrén. Bár szerencsére valószínűleg csak apró nyomok maradnak a rémisztő baleset után, az anyát mélyen megrázta kisfia állapota.

Elvesztettem az eszemet, sírni kezdtem, de nem akartam látni, ezért kimentem a szobából. Nagyon megviselt, mert valójában akár már egy temetést is tervezhetnénk

- mondta az anyuka egy helyi portálnak.

Az anyuka a megrázó képeket Facebook-ra is feltöltötte, hogy megpróbálja felhívni a figyelmet a veszélyre, saját történetükön keresztül. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu