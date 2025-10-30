„Akár egy temetést is tervezhetnénk” – megégett egy 9 éves kisfiú, miután kigyulladt az ágyban a telefontöltője

Hajszálon múlt egy 9 éves kisfiú élete, miután kigyulladt telefontöltője és megégette a nyakláncán keresztül.

Telefontöltője gyulladt ki, hajszálon múlott Ashtyn élete (fotó: Colston Strong / Facebook)

Október 19-én Laura Morrow hajnali öt órakor arra ébredt, hogy fia, Ashtyn Pitts, égési sérüléseket szenvedett a nyakán és a bal karján.

A louisianai anyuka gyermeke sírására és segítségkérésére ébredt, majd azonnal a sürgősségire sietett vele, ahonnan a shreveporti LSU–Ochsner égési osztályra szállították.

Telefontöltője gyulladt ki, majdnem halálra égett a kisfiú

Ashtyn alvás közben szenvedte el a balesetet, ezért édesanyja most másokat is igyekszik figyelmeztetni az ágyban használt elektronikai eszközök veszélyeire.

A fiú a töltője mellett aludt, amikor az éjszaka folyamán valamikor a csatlakozó kissé meglazult, és így a nyaklánca hozzáérhetett a töltő fém részeihez.

Olyan hangos csattanás volt, aztán felébredtem, remegni kezdtem, segítséget kértem, de egy idő után abbahagytam a remegést. A testvéremmel berohantunk a szobába, és segítséget kértünk

- idézte fel a fiú a horrorfilmbe illő pillanatokat.

A lánc annyira beleégett Ashtyn nyakába, hogy a mintázata is látszott a bőrén. Bár szerencsére valószínűleg csak apró nyomok maradnak a rémisztő baleset után, az anyát mélyen megrázta kisfia állapota.

Elvesztettem az eszemet, sírni kezdtem, de nem akartam látni, ezért kimentem a szobából. Nagyon megviselt, mert valójában akár már egy temetést is tervezhetnénk

- mondta az anyuka egy helyi portálnak.

Az anyuka a megrázó képeket Facebook-ra is feltöltötte, hogy megpróbálja felhívni a figyelmet a veszélyre, saját történetükön keresztül.