50 év energia, 10 év alkotó erő – kettős jubileum Pakson

A kettős jubileum apropóján Iványi Krisztina kommunikációs főszakértővel, az Alkotó Energia ÚJRA! magazin ötletgazdájával és főszerkesztőjével, valamint dr. Kovács Antallal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.

Krisztina, Ön sokszor hangsúlyozza, hogy „a kicsi szép”. Hogyan vált ez a gondolat az Alkotó Energia program alapfilozófiájává?

IK: Amikor tíz évvel ezelőtt elindítottuk a programot, azt láttam: az emberek sokszor tehetetlennek érzik magukat a globális problémákkal szemben. A fenntarthatóság azonban nemcsak a kormányok és a nemzetközi szervezetek felelőssége – mindennapi döntéseinkben is ott rejlik. Ezért vallom, hogy ha mindenki csak egy picit nagyobb tudatossággal él, az valódi változást hozhat. Az ÚJRA! magazin ötlete is ennek szellemében született meg. Olyan történeteket, példákat mutatunk be az olvasóinknak, amelyek a környezettudatosság melletti elköteleződést segítik, utat mutatnak és az alkalmazkodást ösztönzik.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. négy évtizede biztosít tiszta energiát Magyarországnak Kép: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Mindez emlékeztet arra, ahogy az atomerőmű működik: kiszámíthatóan, stabilan, mégis folyamatosan megújulva. Mit jelent az atomenergia Magyarország életében?

KA: Az erőmű története jól példázza, hogy a stabilitás és a megújulás kéz a kézben járhat. Az elmúlt ötven évben szinte minden megváltozott – a technológia, a biztonsági előírások, az üzemeltetés módja –, a küldetésünk viszont változatlan: biztonságos, megbízható, klímabarát energiát szolgáltatni. Ma a hazai villamosenergia-termelés közel felét a Paksi Atomerőmű biztosítja. Ráadásul úgy, hogy közben gyakorlatilag zéró a szén-dioxid-kibocsátásunk. Az Európai Unió döntése, amely az atomenergiát a fenntartható energiaforrások közé sorolta, visszaigazolta: amit csinálunk, nemcsak a jelen, hanem a jövő szempontjából is megkerülhetetlen.

Ennek megértése kulcsfontosságú. Ezért is van komoly súlya annak az edukatív szerepnek, amit az ÚJRA! magazin betölt. Hogyan lehet a környezettudatosság sokrétű és sokszor nehéz kérdéskörét közel vinni az emberekhez?

IK: Nem riogatni akarunk, hanem inspirálni. Írásaink tényszerűek, de közérthetőek. Arra törekszünk, hogy példáink azt üzenjék: van értelme lépni, és mindenkinek van lehetősége változtatni. Hiszem, hogy a fenntarthatóság nem luxus, hanem lehetőség. Nem kell nagy dolgokra gondolni: egy kis odafigyelés a háztartásban vagy egy tudatosabb döntés a vásárlásnál máris sokat számít.