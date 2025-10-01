50 év energia, 10 év alkotó erő – kettős jubileum Pakson

A kettős jubileum apropóján Iványi Krisztina kommunikációs főszakértővel, az Alkotó Energia ÚJRA! magazin ötletgazdájával és főszerkesztőjével, valamint dr. Kovács Antallal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.
Krisztina, Ön sokszor hangsúlyozza, hogy „a kicsi szép”. Hogyan vált ez a gondolat az Alkotó Energia program alapfilozófiájává?
IK: Amikor tíz évvel ezelőtt elindítottuk a programot, azt láttam: az emberek sokszor tehetetlennek érzik magukat a globális problémákkal szemben. A fenntarthatóság azonban nemcsak a kormányok és a nemzetközi szervezetek felelőssége – mindennapi döntéseinkben is ott rejlik. Ezért vallom, hogy ha mindenki csak egy picit nagyobb tudatossággal él, az valódi változást hozhat. Az ÚJRA! magazin ötlete is ennek szellemében született meg. Olyan történeteket, példákat mutatunk be az olvasóinknak, amelyek a környezettudatosság melletti elköteleződést segítik, utat mutatnak és az alkalmazkodást ösztönzik.
Mindez emlékeztet arra, ahogy az atomerőmű működik: kiszámíthatóan, stabilan, mégis folyamatosan megújulva. Mit jelent az atomenergia Magyarország életében?
KA: Az erőmű története jól példázza, hogy a stabilitás és a megújulás kéz a kézben járhat. Az elmúlt ötven évben szinte minden megváltozott – a technológia, a biztonsági előírások, az üzemeltetés módja –, a küldetésünk viszont változatlan: biztonságos, megbízható, klímabarát energiát szolgáltatni. Ma a hazai villamosenergia-termelés közel felét a Paksi Atomerőmű biztosítja. Ráadásul úgy, hogy közben gyakorlatilag zéró a szén-dioxid-kibocsátásunk. Az Európai Unió döntése, amely az atomenergiát a fenntartható energiaforrások közé sorolta, visszaigazolta: amit csinálunk, nemcsak a jelen, hanem a jövő szempontjából is megkerülhetetlen.
Ennek megértése kulcsfontosságú. Ezért is van komoly súlya annak az edukatív szerepnek, amit az ÚJRA! magazin betölt. Hogyan lehet a környezettudatosság sokrétű és sokszor nehéz kérdéskörét közel vinni az emberekhez?
IK: Nem riogatni akarunk, hanem inspirálni. Írásaink tényszerűek, de közérthetőek. Arra törekszünk, hogy példáink azt üzenjék: van értelme lépni, és mindenkinek van lehetősége változtatni. Hiszem, hogy a fenntarthatóság nem luxus, hanem lehetőség. Nem kell nagy dolgokra gondolni: egy kis odafigyelés a háztartásban vagy egy tudatosabb döntés a vásárlásnál máris sokat számít.
Miközben a magazin a hétköznapi embereknek segíti eligazodni, az atomerőmű a „nagy rendszerekben” hoz döntő változást. Hogyan válik az atomenergia egyre fontosabbá a fenntarthatóság szempontjából?
KA: Elég csak az idei rendkívüli nyárra gondolni. Európa-szerte megnőtt az energiaigény, miközben a vízerőművek teljesítménye visszaesett, és több helyen áramkimaradások voltak. Ilyenkor válik felbecsülhetetlenné az atomenergia. Nem függ sem a napsütéstől, sem a széltől, sem a vízhozamtól, és a megújuló energiaforrások mellett világszerte kulcsfontosságú a klímaváltozás elleni küzdelemben, hiszen a teljes életciklust figyelembe véve a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező technológiák közé tartozik. Ha tehát komolyan gondoljuk, hogy felelősséget vállalunk a következő generációkért, nem mondhatunk le róla.
Úgy tűnik, mindketten abban hisznek, hogy a fenntarthatóság akkor működik, ha közösségi ügyként éljük meg. Ennek jegyében hogyan épít közösséget az Alkotó Energia program?
IK: Sokszor látom, hogy a fenntarthatóság akkor válik igazán hitelessé, amikor emberek történetén keresztül mutatjuk be. Az ÚJRA! magazinban ezért adunk teret kreatív művészeknek, úttörő vállalkozóknak és hétköznapi hősöknek. Emellett aktívan jelen vagyunk a közösségi médiában, ahol együtt gondolkodunk az olvasóinkkal. Így válik a magazin valódi közösségi térré.
Mindez szorosan kapcsolódik a társadalmi felelősségvállalás kérdésköréhez. Hogyan jelenik meg ez az erőmű életében?
KA: Büszkék vagyunk arra, hogy az edukációban és a szemléletformálásban is aktív szerepet vállalunk. Az Alkotó Energia programmal olyan ügyet támogatunk, amely közvetlenül segít eligazodni a fenntarthatóság kérdéseiben. Emellett rendszeresen fogadunk iskolai csoportokat, és részt veszünk szakmai fórumokon. Azt szeretnénk, hogy az atomenergiáról valós, hiteles kép alakuljon ki, és hogy az emberek lássák: ez a technológia biztonságos, tiszta és a jövő megkerülhetetlen része.
Zárásként: hogyan foglalható össze egyetlen mondatban a kettős jubileum üzenete?
IK: A fenntarthatóság mindannyiunk kezében van, és már apró döntéseinkkel is hatalmas változást indíthatunk el.
KA: Az atomenergia és a közösségi kezdeményezések együtt stabil alapot adnak egy élhető jövőhöz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.