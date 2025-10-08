„Tökéletes életem volt, de a lottó tönkretett mindent” – milliárdokat nyert a lottón az édesapa, 5 év múlva belehalt

Keith Gough 2005-ben változott meg az élete, amikor megnyerte a lottót. Csak öt év telt el, amíg ez a váratlan siker halált nem okozott neki.

Megnyerte a lottót: apuka halálát okozta a siker

Bár a lottónyeremény sokak életét teljesen átalakíthatja, ez nem feltétlenül pozitív értelemben történik. Keith Gough ennek kiváló példája.

9 millió fontot (4,5 milliárd forint) nyert a nemzeti lottón 2005-ben, előtte teljesen normális életet élt. Az apuka és férj, felesége Louise-szal 25 évig voltak házasok, és a pék feleségével élt egy szép bridgnorthi házban.

Megnyerte a lottót, boldogsága nem tartott sokáig

A lottó megnyerése után nem tartott sokáig, hogy Keith elkezdjen költeni. Nem csak autókat, hanem lóversenyeket és több más luxuscikket vásárolt.

Keith felmondott munkahelyén, de mivel unatkozni kezdett, alkoholba menekült, és végül Louise-tól is elvált.

2009-ben, 58 évesen, nem sokkal halála előtt így nyilatkozott:

Nem volt rutin az életemben, így nem csináltam mást, csak költöttem, de azt is meguntam. Mielőtt megnyertem volna a lottót, néha ittam egy kis bort vacsorával. Nem maradt barátom, nem bízom senkiben. Tökéletes életem volt, de a lottó tönkretett mindent. Mi értelme van a sok pénznek, ha az ember az ágyában sírva végzi?

Miután elvált Louisétól, Cheshire-ben vett házat, sofőrt és kertészt is fogadott. Itt alkoholizmusa rosszabbodott, ezért rehabilitációra járt, ahol azonban becsapták őt. Annyi pénzt elszedtek tőle, hogy a bűnöst két év börtönbüntetésre ítélték.

2010-ben hunyt el egy telfordi kórházban rossz egészségi állapota miatt. Halála előtt, amikor tudta, embereknek elmondta, hogy ne vegyenek lottószelvényt, és beismerte, hogy valóban halálra itta magát.

Bár eredetileg azt hitték, semmi pénze nem maradt, később kiderült, hogy 800 000 fontot (384 millió forint) hagyott hátra - írja a Mirror.