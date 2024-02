Tragikus véget ért a lottónyertes hajléktalan házaspár, László és Anikó története

Szinte belegondolni is hihetetlen, de igaz: minden idők második legnagyobb ötöslottó nyereményét lehet hazavinni a hatodik heti sorsolásán. Kilencvenből öt szám - ez a megfejtés a milliárdokhoz, amit ha valaki eltalál vélhetően teljesen megváltozik az élete. Most 5,88 milliárd forint miatt indult be a lottóturizmus, rengetegen vonultak a kasszákhoz, és töltötték ki a szelvényt határon innen és túl, arról álmodva, hogy talán rájuk mosolyog a szerencse.

A hatalmas lottónyeremény megszédítheti az embert, de vajon hogy kell jól kezelni a pénzt? / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Aki megnyeri a bűvös milliárdokat, benne van a pakliban, hogy a pénzmámorban hamar elszórja a fődíjat, ahogy ezt tette Szabó István is. A mórahalmi férfi 65 évvel ezelőtt, 1959-ben, 18 évesen nyert 1,2 millió forintot. Amit eleinte áldásnak, rövid idő múlva már átoknak érzett. Pár év alatt eltapsolta a pénzt, ráadásul az élete is tönkre ment: alkoholista lett és a rácsok mögött kötött ki.

A férfi először egy méregdrága Pannónia motort vett a milliókból.

– Az volt a lényeg, hogy csicsás legyen. A pénz sorsa az lett, hogy apródonként, három-négy-öt kötegenként kihordtam a takarékból, és a ruhásszekrényemben egy kalap alatt tartottam. Volt olyan is, hogy jól leittam magam, és kizsebeltek – idézte fel a férfi akkor, aki később többszöri is rossz útra tévedt, a többek között ittasvezetésért és sikkasztásért is ülnie kellett.

Az első szabadulásomat követte még tizenkettő, mind vagyon elleni bűncselekmény volt: loptam, csaltam, sikkasztottam

- vallotta be a férfi, aki összesen huszonöt évet ült börtönben.

Tizenegy évvel ezelőtt, 2013-ban az egész ország megismerte a hajléktalan házaspárt, Andraschek Lászlót és Anikót. Ők eleinte jól kezelték az ölükbe hullott milliókat. Bár nagyot fordult velük a világ, házat, nyaralót vettek, és a gyerekeiknek is adtak pénzt - ám később elkezdtek lecsúszni. Anikó férje 2015-ben inni kezdett, az asszonyt pedig pánikbeteg lett a pénzeső után.

- Gyűlöltem a helyzetet, hogy egyikünk gazdag alkoholista, a másikunk gazdag pánikbeteg – emlékezett a Borsnak Anikó. László ezután alkoholelvonóra ment, és bár békében élnek - a pénzük nagy része már nincs meg.

Voltak azonban, akik jól kezelték a sok pénzt. Egy brit férfi, Mike Law 52 évesen vált milliomossá a feleségével, Andreával. A rajztanár 2021-ben a nemzeti lottón 850 millió forintnak megfelelő összeggel vált egy csapásra gazdaggá. A férfi nem fordított hátat korábbi életének, folytatta a munkát egészen tavalyig: idén felmondott – de csak azért, hogy kalandregényeket írhasson.

Számomra a lottó megnyerése nem az új autókról és a luxuscikkekről szólt, hanem a lehetőségek és az emlékek halmozásáról. Megkaptam az élettől azt a lehetőséget, hogy a munkámon belül új szintre léphessek. Úgy döntöttem, hogy az osztályomat még az érettségig vezetni fogom, és csak utána vágok bele az álmaimba

- mesélte a férfi, hozzátéve: nagyon keveset költöttek csak eddig a nyereményből. Kifizette a jelzáloghitelét, és évente néhányszor belevágnak egy kisebb utazásba.

A hatalmas milliók súlya néha fojtogató lehet, de van, akik tudták kezelni a helyzetet / Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Titokkal törte meg átkot

Egy kaliforniai férfi szó szerint megtörte a lottóátkot. Az ő titka az volt, hogy egyáltalán nem is fedte fel kilélétet senkinek – csak a szűk családi köre tud róla, hogy 10 éve nyert 20 milliárd forintnak megfelelő összeget. A 67 éves nyugdíjas egy helyi lapnak küldte el névtelen beszámolóját, hogy bizony tudja, hogyan bűvölje meg a repkedni akaró pénzeket: 10 éve titokban tartja, hogy milliárdos.

- Csak egy kamiont vettem, és egy szép házat magunknak. Most 67 éves vagyok, kényelmes életem van, nem költök sokat – nyilatkozta a The Sunnak a férfi.