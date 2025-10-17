"Nem az, hogy nem vagyok szerethető, hanem hogy ők nem képesek rá" - őszintén beszélt szerelmi életéről Jennifer Lopez

Jennifer Lopez őszintén beszélt a szerelemről és a kapcsolatairól egy új interjúban, egy évvel azután, hogy beadta a válókeresetet Ben Affleck ellen.

Jennifer Lopez őszintén beszélt eddigi kapcsolatairól. Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Kiderült, soha nem érezte magát igazán szeretve Jennifer Lopez

Lopez nemcsak a zenei és filmes szerepei miatt van a reflektorfényben, hanem románcai révén is. Nyilvánvalóan a hosszú kapcsolata Affleckkel a legismertebb, de az évek során több hírességgel is összekavarodott az énekesnő.

A Howard Sternnel készült új interjúban Lopezt a kapcsolatairól kérdezték, és bevallotta, hogy nehéz szerelmesnek lenni, miközben az ember állandóan a közönség figyelme alatt van. Stern megkérdezte tőle, hogy amikor új kapcsolatba kerül, úgy érzi-e, hogy minden eleve kudarcra van ítélve.

Nem, nem érzem így… Szerettem volna valakivel megosztani az életemet, szeretném, ha valaki ott lenne velem a nagy, fontos pillanataimnál a vörös szőnyegen, szeretném, ha valaki ott lenne, amikor… a boltba megyünk, bármi történik.

- vallotta be az énekesnő.

Bár Lopez korábban azt szerette volna, ha minden pillanatot a nyilvánossággal is megoszt, bevallotta, hogy az utóbbi években megváltoztatta a véleményét, és most inkább csendben szeretné megélni a dolgokat.

Az igazság az, hogy amikor ebben a szakmában vagy, és ilyen szintű hírnévvel rendelkezel, mindig kompromisszumokra kell törekedni.

A műsorvezető aztán egyenesen a lényegre tért, és megkérdezte: "Úgy érzed, tényleg szerettek téged valaha?"

Nem.

- válaszolta Lopez.

Ugyanakkor elárulta, hogy úgy érzi, hogy valóban megtapasztalta, milyen szeretni valakit.

Amit megtanultam, az nem az, hogy nem vagyok szerethető, hanem hogy ők nem képesek rá… nincs meg bennük. Értékelniük kell a kis embert önmagukban… és megadták, amit tudtak, mindent, minden alkalommal.

- tette hozzá, majd egyetértett Stern állításával, miszerint annak ellenére, hogy mindezt megtették, valójában nem szerették, és ő maga sem szerette önmagát.

Bár Lopez jelenleg nyilvánosan nincs együtt senkivel, azt mondta műsorvezetőnek, hogy nem tervez olyan módszerekhez folyamodni, mint a társkeresők, hiszen ő önmagát egy régi vágású embernek tartja - írta a Unilad.