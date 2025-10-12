A maraton hősei: fél kézzel vitte célba mozgássérült társát Boronkay Péter

Ma délelőtt a jubileumi 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon nemcsak az ország futóközössége ünnepelt, hanem két elszánt sportember példátlan teljesítményének is szemtanúi lehettünk.

Boronkay Péter paralimpikon triatlonista és mozgássérült barátja, dr. Nagy András együtt teljesítették a klasszikus 42 kilométeres távot – egy speciális futószék segítségével.

Balra Boronkay Péter paralimpikon triatlonista, jobbra dr. Nagy András mozgássérült sportoló – együtt teljesítik a 40. SPAR Budapest Maraton 42 kilométeres távját. (Fotó: Best Ever kommunikáció)

Rekord kísérlet - egykézzel tolja végig mozgássérült barátját a maratonon

Épp a Margitszigeten vagyunk, még van 15 kilóméter hátra

– mondta futás közben a Borsnak Boronkay Péter

Ez azonban nem egy szokványos részvétel volt: Boronkay Péter egyedül tolta végig a teljes maratont mozgássérült társával, minden külső segítség nélkül – ezzel világszinten is egyedülálló teljesítményt nyújtva.

A „Paratonfutásnak” elnevezett kihívás ötlete a tavalyi berlini maraton után fogalmazódott meg Boronkay Péterben, amikor szemtanúja volt egy hasonló, ám váltóban teljesített akciónak.

Fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy egy kis figyelemmel sokat tudunk segíteni sérült embertársainknak, és olyan élményben tudjuk részesíteni őket, amire önmagukban nem lennének képesek

– mondta Boronkay Péter, aki nemcsak a Magyar Triatlon Szövetség paratriatlon utánpótlás- és válogatott szövetségi kapitánya, hanem a kecskeméti ESZII fogyatékosságügyi tanácsadója is.

Barátját, dr. Nagy Andrást, a Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesületének elnökét kérte fel útitársul, aki rövid gondolkodás után igent mondott.

Kihívás ez, élmény a sokadik hatványon. Szerintem kicsit úgy fogjuk érezni magunkat, mint aki megjavította a világcsúcsot. Jó érzés ez példát mutatni és – reményeink szerint – mások életét szebbé tenni

– mondja dr. Nagy András.

A kezdeményezés három pilléren nyugszik: sportteljesítmény, jótékonyság és példamutatás. Míg ép futók már próbálkoztak hasonlóval, arra eddig nem volt példa, hogy egy mozgáskorlátozott sportoló egy másik parasportoló segítségével teljesítse a maratont.

A futás során adományokat is gyűjtenek a Modern Gondoskodás Alapítvány számára, amelyet több mint 80, többségében fogyatékkal élő ember sport- és szabadidős tevékenységeire fordítanak Kecskeméten.