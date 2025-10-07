Horrorbalesetben halt meg kisfiaival a magyar anya - az egész környék összefogott a gyászoló családért

Gyászba borult a szlovákiai Rimaszécs és környéke, miután feldolgozhatatlan balesetben vesztették el egyik környékbeli társukat. Mint arról a Bors is beszámolt, a fiatal magyar anya, B. Jennifer sógora mellett és öt gyerek társaságában autózott Rimaszécs és Jéne között, amikor a kormánynál ülő B. László elvesztette uralmát a kocsi felett, ami az út menti árokba csapódott, majd visszapattant az útra.

A magyar anya, B. Jennifer és kisfia, az egy éves Krisztián a helyszínen elhunytak, a fiú hat napos kisöccsét, Dzsamal pedig a kórházban halt meg Fotó: Besztercebányai Rendőrség

Magyar anya és két kisfia hunytak el a baleset - ez okozhatta a tragédiát

A balesetben mindenki megsérült: a 3 éves Júliát a rimaszombati, a 4 éves Alit a besztercebányai, a 6 éves Robikát pedig a kassai kórházba vitték, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta, maga a sofőr is súlyosan megsérült. Jenniferen és két gyermekén azonban már nem lehetett segíteni: az egy éves Krisztián édesanyjával együtt a helyszínen, míg a mindössze hat napos Dzsamal a kórházban hunyt el. Úgy tudjuk, hogy aznap az asszony és sógora csupán egy rövid kiruccanásra indultak: a vele egy faluban élő, beteg nővérének vittek gyógyszer receptet, a baleset így mindössze pár száz méterre az otthonuktól történt.

A baleset után Jennifer családja összeomlott, férje, Róbert pedig azóta is romokban hever:

Romokban van. Egyszerre vesztette el a feleségét és a két gyerekét. A kisebbet alig hozták el a kórházból, a rokonok még csak nem is találkoztak még vele, a nagymamája sem látta

- mesélte korábban a család egyik ismerőse. Hozzátették, a házaspár boldogan élt együtt, szépen nevelték a gyerekeket is, mint mondták: a kicsikért dolgoztak. Most azonban a hajdan boldog család élete darabjaira hullott, Róbert két félárva gyermekkel maradt magára. A falu és a közösség azonban nem hagyja magára a gyászoló családot: a baleset után egy emberként fogtak össze értük és gyűjtést szerveztek a temetés költségeinek fedezésére. Információink szerint azonban nem csak a helyi polgármester és a falubeliek, hanem a környék több polgármestere is csatlakozott hozzájuk, ragaszkodnak hozzá, hogy ők is beszálljanak a gyűjtésbe.

Lapunk úgy értesült, hogy a balesetben megsérült többi gyermek állapota stabil, Jennifer sógorát, a volán mögött ülő 21 éves Lászlót is kiengedték már a kórházból. Azt egyelőre nem tudni, hogy hogyan történt a baleset. Annyi bizonyos, hogy a férfi nem számított rutinos sofőrnek: mindössze pár hónapja volt jogosítványa.

Az elsődleges beszámolók szerint lehetséges, hogy tragikus balesetet a véletlenek kegyetlen összjátéka okozta: a Noviny ugyanis úgy tudja, hogy a vallomások szerint az egyik gyerek nyúlhatott bele a kormányba.

A rendőrség ezekben a percekben is vizsgálja a baleset körülményeit.

